Basket femminile | Final Eight Coppa Italia 2019 | programma | orari e tv Il tabellone e

Basket femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di A1. Il duo di Torino Trucco-Milazzo funziona - molte le buone notizie : Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 femminile arrivano segnali positivi da parte di più d’una giovane italiana, a conferma del fatto che un ricambio generazionale delle veterane che hanno tenuto in piedi l’Italia cestistica per anni esiste ed è in atto. A mettersi in mostra, in particolare, è l’asse Ilaria Milazzo-Valeria Trucco di Torino: nel successo su Battipaglia la play classe ’94 mette a referto ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2019 : Venezia batte Lucca e resta in testa. A Schio il derby veneto con San Martino di Lupari : A tre giornate dal termine la stagione regolare, l’Umana Reyer Venezia resta in testa alla Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto nel big match del 19° turno di campionato per 80-74 il Gesam Gas&Luce Lucca. Una partita che ha visto Venezia prendere subito il controllo della partita (primo quarto 23-14). Ottima prestazione di Jolene Anderson con 20 punti. Il Famila Schio prova a mantenere il passo della Reyer, vincendo ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 : Venezia accoglie Lucca per restare in testa - Schio alla prova San Martino di Lupari : Proseguirà domenica 24 febbraio con la 19a giornata la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto quattro partite al termine della stagione regolare, il principale motivo di interesse riguarda la composizione del tabellone playoff, nel quale entreranno dieci delle undici formazioni rimaste in gioco. Dopo l’abbandono di Napoli infatti, la Lega Basket femminile ha stabilito che non ci saranno retrocessioni nella stagione ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio domina il Nadezhda e vola in Eurocup : L’avventura europea del Famila Schio in questa stagione continua. Le venete hanno sconfitto nella quattordicesima giornata di Eurolega il Nadezhda per 82-50 e grazie a questo successo si qualificano per i quarti di finale di Eurocup. Ad aiutare la squadra di Vincent ci ha pensato anche la sconfitta del Lille contro il Brouges. Grande prestazione di Allie Quigley, che mette a referto 18 punti con 4/5 da tre punti. Ottime le partite anche di ...

Basket femminile - le migliori italiane della 18a giornata di A1. Nel giorno di Romeo emergono i blocchi italiani di Venezia e Geas : Se è vero che, per buona misura, sono mancate le partite ad alto tasso di combattività in questa diciottesima giornata di Serie A1 femminile, è ugualmente vero che più di un’italiana ha dimostrato di poter dare il proprio valido contributo alle varie cause in campo. Il dato migliore, per valutazione (29), lo mette a segno l’ultima aggiunta alla Nazionale azzurra, Nicole Romeo: l’italoaustraliana nata dall’altra parte del ...

Basket A1 femminile : 'Umana Reyer Venezia - Treofan Givova Battipaglia' - Salernonotizie.it : La cronaca del match. Nel primo quarto, ottima la partenza della Reyer , tra le cui fila fa il proprio esordio il neo acquisto LaToya Sanders, che, dopo due minuti, è già sul 6-0. Battipaglia, però, non ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : 18^ giornata - Venezia resta in testa. Schio e Ragusa inseguono : Anche dopo la diciottesima giornata l’Umana Reyer Venzia resta in vetta alla classifica della Serie A1 di Basket femminile. Tutto davvero molto facile per la capolista che ha dominato contro la Treofan Givova Battipaglia per 83-46 al termine di un’ottima prestazione di squadra, che ha in Deborah Carangelo la migliore con 12 punti. Vittorie semplici anche per le dirette inseguitrici, che restano sempre a due punti da Venezia. Il Famila Schio ha ...

Basket femminile - 18a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Battipaglia - trasferte toscane per Schio e Ragusa : Si giocherà domenica 17 febbraio la 18a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Diverse le sfide interessanti in programma, con Venezia determinata a mantenere la testa della classifica con due lunghezze di margine su Schio e Ragusa. Relativamente alla parte bassa della classifica non è di fatto più possibile parlare di lotta per la salvezza: nella giornata di ieri infatti la Federazione ha comunicato ufficialmente il blocco delle ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : ufficializzato il blocco delle retrocessioni dopo la rinuncia di Napoli : Pur essendo giunto un comunicato della FIP alle società, a rendere pubblica la decisione è l’USE Rosa Scotti Empoli tramite il proprio sito web: visto il campionato diventato a undici squadre, la Serie A1 non vedrà alcuna retrocessione e neppure i playout, rendendo così la rinuncia di Napoli paragonabile alla discesa in Serie A2 stessa. Questa decisione, ampiamente attesa da tutto il mondo cestistico femminile, arriva dopo le altre ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : La Federazione europea di Basket ha reso noto il calendario degli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio: le azzurre giocheranno sempre la seconda partita del loro raggruppamento, il Girone C e questo porterà l’Italia a disputare i match sempre alle ore 18.30. Le prime sei classificate al termine della manifestazione si qualificheranno per il torneo di qualificazione olimpica. Tutte le gare ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : 13^ giornata - Schio cede nettamente sul difficilissimo campo di Ekaterinburg : Era la partita più complessa dell’intero girone di Eurolega femminile e tale s’è confermata: nella tredicesima e penultima giornata il Famila Schio perde nettamente sul campo dell’UMMC Ekaterinburg, tra le formazioni favorite per la conquista del trofeo, con il punteggio di 77-46, dopo aver retto l’urto delle russe nella prima metà di gara. Tutte le stelle di prima grandezza della squadra di Miguel Mendez si sono messe in ...

Basket femminile - le migliori italiane della 17a giornata di A1. Spreafico lancia Broni - Bestagno riferimento di Venezia : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane nella 17a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Giulia Arturi / Elisa Ercoli (Allianz Sesto S.Giovanni): la squadra lombarda si prende una vittoria davvero importante per il suo campionato e che apre addirittura la possibilità di chiudere tra le prime sei della classifica e dunque di saltare il primo turno di playoff. Nel successo contro Lucca brillano le due azzurre. ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 17a giornata : Venezia in testa da sola - ok Ragusa - Broni e Sesto San Giovanni. In coda Empoli espugna Battipaglia : La diciassettesima giornata di Serie A1 femminile va in archivio con il ritorno dell’Umana Reyer Venezia in testa alla classifica, dopo la vittoria sul campo di una mai realmente doma Vigarano. Nel miglior match di giornata, invece, è Ragusa ad avere la meglio su San Martino di Lupari, mentre Empoli espugna Battipaglia al supplementare. PASSALACQUA Ragusa-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 69-64 (26-14, 39-34, 58-53) Secondo posto in classifica ...