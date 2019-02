Barbara D?Urso | gaffe sull?insulto in napoletano | legge ma non capisce | il video è virale

Barbara d’Urso - mistero sull’errore grammaticale a Pomeriggio 5 (Foto) : Errore grammaticale di Barbara d’Urso in diretta: qual è la verità sulla frase mostrata a Pomeriggio 5? Oggi Barbara d’Urso ha voluto salutare i telespettatori di Pomeriggio 5 con la sua frase distintiva scritta su un cartoncino: “Il mio cuore è vostro”. Peccato che sulla “e” di “cuore” ha messo un accento. Un errore che […] L'articolo Barbara d’Urso, mistero sull’errore ...

Barbara D?Urso legge l?insulto in napoletano e non capisce : il video è virale : Sta facendo il giro dei social network il breve video in cui Barbara D?Urso legge l?insulto scherzoso di un suo follower. L?attrice e conduttrice era in diretta su Instagram prima...

Barbara D’Urso chiama Vladimir Luxuria al Grande Fratello 16? : Vladimir Luxuria al posto di Simona Izzo al Grande Fratello di Barbara D’Urso? Si ricomincia, o meglio sta per ripartire e per farlo la macchina del Grande Fratello è già a caccia dei nuovi inquilini attraverso tutti i canali possibili, dalle piazze delle città italiane ai social network. La sedicesima edizione prenderà il via ad aprile, dopo la fine della quattordicesima edizione del reality L’Isola dei Famosi condotta da Alessia ...

Silvio Berlusconi tempo fa ci ha provato con Barbara D’Urso - lo conferma la conduttrice : Un flirt se così si può definire, avvenuto circa 40 anni fa a confermarlo la stessa Barba D’Urso Barbara D’Urso confessa: “Berlusconi mi corteggiò, ma io lo rifiutai”. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque ha svelato in diretta di essere stata corteggiata dal leader di Forza Italia. La rivelazione è avvenuta durante una puntata del suo show pomeridiano. La D’Urso … L'articolo Silvio Berlusconi tempo fa ci ha provato ...

Barbara D’Urso ammette anni fa Berlusconi mi ha corteggiato ma ho rifiutato : La presentarice tv Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” ha dichiarato:«Silvio Berlusconi mi fece la corte, ma io lo rifiutai»: Da poco Berlusconi è stato ospite della trasmissione e Vittorio Sgarbi ha riaperto l’argomento chiedendo racconti personali. La D’Urso aveva già confessato di aver respinto Berlusconi quando entrambi erano più giovani. Il critico d’arte ha ricordato come Barbara riservò al Cav un “no”. «No, ...

Barbara D’Urso Berlusconi mi ha corteggiato ma ho rifiutato : Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” ha raccontato:«Silvio Berlusconi mi fece la corte, ma io lo rifiutai»:. Da poco Berlusconi è stato ospite della trasmissione e Vittorio Sgarbi ha riaperto l’argomento chiedendo racconti personali. La D’Urso aveva già confessato di aver respinto Berlusconi quando entrambi erano più giovani. Il critico d’arte ha ricordato come Barbara riservò al Cav un “no”. «No, allora, già ho ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso : “Anni fa Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero piccola - lui anche era più giovane. Ma io sono una ragazza seria…£ : “Non so se posso ripetere una cosa che forse tutti sanno. Barbara è l’unica che non c’è stata”, rivelò Silvio Berlusconi durante una sua ospitata a Pomeriggio 5 nel 2015 spiegando di averla corteggiata nel 1977, anche se in quegli anni il Cavaliere risultava sposato con Carla Dall’Oglio. L’argomento è tornato di moda nel corso del programma pomeridiano di Canale 5 con la complicità di Vittorio Sgarbi, proprio al suo ...

Barbara D'Urso : 'Berlusconi mi fece la corte ma lo rifiutai perché era...'. E si interrompe : Silvio Berlusconi era nel salotto di Barbara D'Urso per Il leader di Forza Italia ha avuto l'occasione di commentare la situazione politica attuale: 'Siamo in un momento molto grave, i grillini sono ...

Mara Venier trionfa a Domenica In tra lacrime e parolacce. Ma Barbara D’Urso reagisce : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In che raggiunge il 19% di share e conquista 3.277.000 nella prima parte della trasmissione. Nella puntata del 24 febbraio è accaduto di tutto a zia Mara. A cominciare dalla telefonata in studio del marito Nicola Carraro che l’ha lasciata in lacrime. Il produttore chiama solo per dirle “Ti amo” e lei risponde commossa: “Ti amo anch’io. È un momento ...

Barbara d’Urso : “Berlusconi mi fece la corte - io non ho mai accettato” : L'aneddoto del passato è stato ricordato durante l'ultima puntata di 'Pomeriggio 5': "Ero molto piccola, non ho mai...

Barbara D'Urso e Berlusconi - lei confessa : 'Vero - mi ha corteggiato anni fa' : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha toccato un tasto molto dolente e altrettanto discusso, ovvero l'ipotetico flirt con Silvio Berlusconi. La conduttrice, in occasione di un dibattito con Vittorio Sgarbi, ha confermato che il presidente, molti anni fa, le fece la corte. Lei era una ragazzina, anche lui era molto più giovane ed era sposato. Per questo motivo la D'Urso ha confessato di non aver mai ceduto alle sue ...

Pomeriggio 5 - bomba di Barbara D'Urso su Silvio Berlusconi : 'Mi fece la corte - lo rifiutai perché era...' : Racconti maliziosissimi a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso , dove si è parlato nuovamente del corteggiamento che Silvio Berlusconi aveva riservato alla conduttrice. Ad introdurre il tema è stato ...

Pomeriggio 5 - bomba di Barbara D'Urso su Silvio Berlusconi : "Mi fece la corte - lo rifiutai perché era..." : Racconti maliziosissimi a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, dove si è parlato nuovamente del corteggiamento che Silvio Berlusconi aveva riservato alla conduttrice. Ad introdurre il tema è stato Vittorio Sgarbi, ospite in studio. E il critico d'arte ha ricordato come Carmelita riservò al Cav un "no". A

Barbara D’Urso : figli - marito e altezza - le curiosità e la carriera : Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera carriera e curiosità di Barbara d’ Urso Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo). Barbara D’ urso: la sua vita privata Maria Carmela, in arte Barbara D’ Urso, ...