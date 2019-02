Banche | governo varerà a giorni decreto su Gacs e Brexit | dicono fonti

Banche : vertice di governo - rimborsi veloci per i risparmiatori : Focus sull'allargamento degli aventi diritto e sull'innalzamento al 95% del limite massimo rimborsabile. Non più un giudice ma una speciale commissione valuterà se si abbia diritto al risarcimento

Banche - fonti governo : "Rimborsi celeri per truffati" : "Dopo l'incontro a Vicenza con le associazioni dei 6.000 truffati, oggi a Palazzo Chigi sono stati definiti i dettagli per il decreto ministeriale sui truffati delle Banche in modo da assicurare loro ...

Banche : FdI Veneto - governo tuteli i risparmiatori traditi (2) : (AdnKronos) - "Il Ministro dell’Economia e delle Finanze si è impegnato a emanare un decreto attuativo dalla cui bozza parrebbe che, lungi dal superare il cosiddetto misseling (la cosiddetta vendita sconsiderata delle azioni della banca ai clienti senza che gli stessi siano stati dapprima adeguatame

Banche : FdI Veneto - governo tuteli i risparmiatori traditi : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - “Il Consiglio regionale del Veneto impegna la Giunta regionale innanzitutto a sollecitare il governo nazionale a inserire nel decreto attuativo di prossima emanazione il diritto di accedere alle richieste di indennizzo per tutti i risparmiatori che hanno acquistato o c

Banche - Boschi : "Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini" : "Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini". Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell'ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7)

Banche - l'assalto del governo : "Faremo cantare i banchieri" : ... ha assicurato poi Di Maio parlando dei risarcimenti , 'Secondo me è giusto risarcire tutti perché queste persone sono state prese in giro per anni da una politica che non ha controllato, da ...

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace dai truffati delle Banche venete : «Soldi? In settimana». Fischi al governo : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Banche : Moretti (Pd) - 'Crac Popolari - governo vergognoso - va alla guerra con la Ue' : Vicenza, 1 feb. (AdnKronos) - “Questo governo va allo scontro con l’Unione Europea sulla pelle dei risparmiatori truffati dalle Banche, mettendo a rischio gli indennizzi. È un comportamento vergognoso”. Non usa mezze parole Alessandra Moretti, consigliera del Partito Democratico del Veneto a proposi

Governo - crac Banche e rimborsi : ristori fino al 95% : ... finora rimasti esclusi, grazie al Fondo Fir , Fondo Indennizzo Risparmiatori, che sarà gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, addetto appunto ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori.

Crac Banche - il Governo promette rimborsi per tutti. Ristori fino al 95% : Il sottosegretario del MEF Alessio Villarosa ha annunciato un maxi-risarcimento. Ma c’è l’incognita Bruxelles...

Credito : ex ministro Padoan - governo ha atteggiamento "non amichevole" verso Banche : Secondo l'allora ministro dell'Economia e delle Finanze, "ciò dimostra che ci viene riconosciuto come abbiamo fatto la cosa giusta". Tuttavia, "la retorica" del governo formato da Lega e Movimento 5 ...

Banche E POLITICA/ Mps - Carige e la battaglia che il Governo deve fare in Europa : La scorsa settimana le BANCHE hanno sofferto non poco in Borsa. L'Italia deve insistere sul completamento dell'Unione bancaria europea

Dopo Carige - preoccupa Mps ma non solo. Per il governo la spina Banche : La Bce ha espresso giudizi negativi sulla situazione patrimoniale. Altri istituti potrebbero finire nel mirino della Banca centrale europea. 'Non possiamo chiudere gli occhi il problema del credito va ...

Visco dà ragione al governo : “Sì ai salvataggi delle Banche se c’è rischio per il sistema” : Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, si introduce nel dibattito sul 'salvataggio' di Banca Carige, senza citarlo esplicitamente: "L'intervento pubblico per le banche in crisi è opportuno per evitare di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario".Continua a leggere