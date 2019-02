Banca Sistema | estratto del patto parasociale

Il mistero dell'oro australiano - ovvero quanto conta - o non conta - l'oro nel sistema Bancario moderno : l'oro australiano magari non esiste neppure più, dato in prestito, in modo, diciamo così, definitivo, a qualche ricca banca cinese, ma questo non cambierà di una virgola l'economia australiana, nè ...

Bancarotta e false fatturazioni : nelle carte dell'inchiesta il sistema per evadere tasse e contributi : Secondo l'accusa, Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Nell'ordinanza si ricostruisce il sistema di scatole cinesi ...

Bilancio in crescita per Banca Sistema. Proposto dividendo di 0 - 087 euro : Banca Sistema chiude il Bilancio del 2018 con un utile netto pari a 27,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 26,8 milioni dell'esercizio precedente. Il margine di interesse è migliorato del 6% a ...

Banca Sistema - Schroders liquida parte della propria quota : Schroders , lo scorso 25 gennaio 2019, ha alleggerito la propria partecipazione in Banca Sistema al 4,831%, detenuta a titolo di diretta proprietà. In precedenza, dal 24 maggio 2018, Schroders ...

Timori su economia Cina - Banca centrale inietta liquidità record in sistema Bancario : I mercati globali guardano alla Cina, scontando i Timori sul rallentamento della sua economia. Ieri la People's Bank of China, banca centrale del paese, ha iniettato una cifra record di 560 miliardi di yuan, $83 miliardi, nel sistema finanziario del paese.

Tria : il sistema Bancario italiano è solido - problemi con 1-2 istituti piccoli : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo alle domande degli studenti dell'università HSE di Mosca, al termine della sua lezione dedicata alle sfide della globalizzazione. "I ...

Banca Carige - Luigi Di Maio vuole far saltare il sistema del credito : L'ipotesi di nazionalizzare Banca Carige piace molto al governo. Lo dice Matteo Salvini («L'obiettivo è portare l'istituto sotto lo Stato».) Non è da meno Luigi Di Maio: «Quello di Carige - dice - non è un salvataggio ma una nazionalizzazione». E per essere certo di fare l'amico del popolo annuncia

Carige - Travaglio : “M5s e Lega non sono incistati nel sistema banche. Pd aveva establishment Bancario a lui fedele” : “Caso Carige? Come al solito, quando si governa, bisogna uscire dalla propaganda e fare delle scelte. Non si possono rispettare tutte le posizioni che si tenevano quando si stava all’opposizione”. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta lo stanziamento di 5 miliardi di euro da parte del governo M5s-Lega per salvare la Banca Carige. Travaglio spiega: “Bisogna vedere se questo ...