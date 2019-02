Avanti un altro - la domanda spintissima di Bonolis imbarazza il concorrente : "Parliamo del tuo pi***" : Momenti di enorme imbarazzo durante la puntata di Avanti un altro di martedì 26 febbraio. Tutto è cominciato quando Paolo Bonolis ha rivolto a un concorrente una domanda sul bronzino e il bronzone. Il ragazzo non aveva ben capito quale fosse il quesito, spingendo quindi il conduttore ad andare più n

Rocco Siffredi - il figlio Leonardo : "Mi piace Francesca Brambilla di Avanti un Altro. Il lavoro di papà? Ho pensato di farlo..." : Leonardo Tano è uno dei due figli avuti da Rocco Siffredi, il celebre attore hard italiano, premiato anche quest'anno, alla "veneranda" età di 54 anni, agli AVN Awards, noti anche semplicemente come gli Oscar del porno.L'attore, produttore e regista pornografico abruzzese ha avuto due figli dalla moglie Rozsa Tassi, ex modella ungherese che Siffredi ha sposato nel 1993, Lorenzo, 23 anni, e, appunto, Leonardo, nato nel 1999.prosegui la ...

Avanti un altro - il dramma del valletto sovrappeso di Paolo Bonolis. Balla poi si ferma : gelo in studio : Ci vuole il fisico per fare tv e Paolo Bonolis sembra scegliere i "valletti" di Avanti un altro proprio per metterli in difficoltà. Nella puntata di martedì 26 febbraio nello studio del quiz preserale di Canale 5 il protagonista è un corpulento ragazzone, in evidente sovrappeso, che però Bonolis inv

Avanti un altro - colpi di fucile in studio : lo sconcerto di Paolo Bonolis e Luca Laurenti - aprono il fuoco : colpi di fucile in studio ad Avanti un altro . È Paolo Bonolis , insieme alla storica spalla Luca Laurenti , ad 'aprire il fuoco' contro uno spettatore presente in sala tra il pubblico del quiz ...

Avanti un altro - la bonas Cremaschi ci prova con Facchinetti e la moglie la aggredisce : video galeotto : Di qualche ora fa le clamorosi frasi pubblicate da Francesco Facchinetti sui suoi profili social: "Sappiate che sono stato appena ricattato dalla Signorina Laura Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio del fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggres

Avanti un altro! - la nuova miss Francesca Giuliano : il seno più grande al mondo - "pronta anche a..." : Francesca Giuliano è la miss anni ’50 di Avanti un altro, nota per le sue curve sinuosissime e generose. La ragazza, in un’intervista a Il Giornale, ha ammesso di voler sfondare nel mondo del piccolo schermo: "Sarei disponibile per un remake della Chiave di Tinto Brass. Lui per me è un vero maestro"

Avanti un Altro - la Bonas Laura Cremaschi choc : “Sono stata aggredita!” : Laura Cremaschi di Avanti un Altro aggredita dalla moglie di Facchinetti Tutta colpa di aver chiesto una foto. La Bonas di Avanti un Altro Laura Cremaschi è stata aggredita da Wilma, moglie di Francesco Facchinetti, per aver chiesto un selfie al marito in un ristorante di Como. Secondo il racconto della ragazza, la fotografia non sarebbe uscita molto bene così gliene avrebbe chiesta un’altra. Wilma Faissol, però, non ha gradito e ha ...

Avanti un altro! - terremoto da Bonolis. silurata Laura Cremaschi - ? Chi prende il suo posto : C'è una nuova Bonas ad Avanti un altro! . Nel ruolo della donna portafortuna, grazie alla quale i concorrenti maschi possono raddoppiare quanto pescato dal 'piticozzo', Giada Papetti , affascinante ...

Francesca Giuliano è la Miss maggiorata di Avanti un Altro : "Farei un film con Tinto Brass" : Ha 33 anni, vive a Roma ma è nata a Cannes. Francesca Giuliano è la Miss di Avanti un Altro. Amata per le sue forme e la sua verve istrionica, su 'mondo dello spettacolo', la giovane si è concessa in ...

Avanti un altro - scandalo da Paolo Bonolis : perde - impreca - insulta e se ne va senza salutare : scandalo ad Avanti un altro! di Paolo Bonolis, il programma pre-serale in onda su Canale 5. Già, perché Cristiano ha perso la testa. Ex finalista di Mister Italia 2018, 25enne, ha visto sfumare all'ultimo la possibilità di prendere parte al gioco finale. E non l'ha presa bene, affatto: "Porca putt**

Avanti un altro - la sostituta della Bonas : C'è una nuova Bonas in città, verrebbe da dire, parafrasando il titolo dell'ultimo album di Arisa. In effetti, nelle puntate in onda in questi giorni di Avanti un altro per il ruolo della donna portafortuna, grazie a cui i concorrenti maschi possono raddoppiare quanto pescato dal "piticozzo", c'è stato un piccolo colpo di scena.La Bonas che solitamente irrompe nello studio del quiz di Canale 5, ovvero Laura Cremaschi, durante le ...

