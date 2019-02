Auto | Lamborghini svela la Huracán EVO Spyder | prestazioni “en plein air” GALLERY

Alla guida della Lamborghini perde il controllo e travolge altre due Auto : Brutto incidente sabato 9 febbraio a Cinisello Balsamo in viale Brianza, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga...

Auto mobili Lamborghini Top Employer Italia 2019 : Automobili Lamborghini conferma di essere un datore di lavoro sempre più attrattivo, aggiundicandosi per il sesto anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia 2019 ”, riconoscimento assegnato annualmente dal Top Employer s Institute alle imprese con eccellenti ambienti di lavoro e avanzate politiche di gestione delle Risorse Umane. Questo premio si inserisce in un momento di grande […] L'articolo Automobili Lamborghini Top ...

Lamborghini - tetto alle vendite : non più di 8mila Auto all'anno dal 2020 : Intendiamoci, il limite di 8.000 unità vendute su base annua rappresenta un enorme aumento rispetto al 2018 che è stato un anno record per Lamborghini, con 5.750 unità consegnate in tutto il mondo. ...