Aurora Ruffino da Braccialetti Rossi a Roma per ‘A Spasso con ABC’

(Di mercoledì 27 febbraio 2019), Cris della serie tv, inedita guida tra le bellezze della capitale il 28 febbraio: Basilica di San Clemente, Domus Aurea e Colle Oppio, Colosseo, domani 28 febbraioSarà l’attrice– nota al grande pubblico come Cris della serie TV di Raiuno– la guida d’eccezione che il 28 febbraio per Acon ABC 2019 condurrà oltre 100 studenti die del Lazio alla scoperta di alcuni tesori della capitale: la Basilica di San Clemente, la Domus Aurea con il Colle Oppio e il Colosseo.Si tratta di luoghi simbolo della Città Eterna che, grazie all’iniziativa finanziata dall’Unione Europea, curata dai Progetti Scuola ABC e promossa da Regione Lazio eCapitale, vengono narrati agli studenti attraverso uno sguardo “altro”: inedito, originale, inaspettato per educare all’osservazione.A ...

