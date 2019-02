ATP Dubai – Sorpresa negli ottavi di finale | Hurkacz fa fuori Nishikori al terzo set

ATP Dubai : Tsitsipas fatica ma batte Ebden : ATP Dubai: Tsitsipas ha vinto al primo turno contro Ebden volando non senza affanni al secondo turno ATP Dubai, il greco Tsitsipas ha faticato e non poco contro Ebden al primo turno del torneo sul cemento degli Emirati Arabi. Il greco ha avuto la meglio sul suo avversario diretto col punteggio di 6-4 3-6 6-3, dunque con notevole affanno. Tsitsipas adesso affronterà Gerasimov al secondo turno del torneo nel quale è atteso ad un ulteriore ...

ATP Dubai – Cilic non ce la fa : brutto ko per il croato all’esordio - Monfils avanza : Marin Cilic subito ko nel primo turno del torneo ATP di Dubai: il croato mandato al tappeto all’esordio da un buon Monfils brutto ko per Cilic all’esordio nel torneo ATP di Dubai: il tennista croato, numero 10 del ranking mondiale maschile ha ceduto al francese Monfils, numero 23 della classifica. Dopo un inizio un po’ sottotono, che ha costretto il croato a rimontare nel secondo set, nell’ultima frazione di gioco ...

ATP Dubai – Nishikori facile all’esordio : Paire ko in due set al primo turno : Esordio facile per Kei Nishikori al torneo ATP di Dubai: il giapponese vola al secondo turno regolando Paire in soli due set primo turno facile per Kei Nishikori al torneo ATP di Dubai: il tennista giapponese ha regolato il francese Paire in soli due set, dopo un’ora e 22 minuti di gioco, assicurandosi così il pass per il secondo turno del torneo degli Emirati Arabi. Il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-3: Paire nulla ha ...

ATP Dubai – Niente da fare per Berrettini : l’azzurro ko all’esordio - Kudla trionfa in tre set : Berrettini subito ko al torneo ATP di Dubai: l’azzurro cede in tre set allo statunitense Kudla Matteo Berrettini esce al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.736.845 dollari). L’azzurro, numero 56 del mondo, cede allo statunitense Denis Kudla, numero 68 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 7-5, 7-5 in un’ora e 52 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP Dubai – Niente da fare per ...

Tennis - ATP Dubai : Federer inizia bene - battuto Kohlschreiber : Dubai - inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio da Fernando Verdasco : Si interrompe al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Dubai. Il pugliese è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Fernando Verdasco con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. All’Italia resta dunque il solo Matteo Berrettini, che farà il suo esordio domani contro l’americano Denis Kudla. La testa di serie numero uno è Kei Nishikori, ma questo è anche il torneo che segna il ritorno in campo di ...

