Atletica | Europei Indoor 2019 | Gianmarco Tamberi | il faro dell’Italia a caccia dell’oro

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)è la punta di diamante dell’Italia in vista deglidileggera, il marchigiano vuole essere grande protagonista in occasione della rassegna continentale che andrà in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dall’1 al 3 marzo e ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso. Il ribattezzato Halfshave si presenta infatti con la miglior misura europea stagionale (la terza mondiale), l’eccellente 2.32 saltato agli Assoluti di Ancona ha fatto capire come l’azzurro possa davvero andare adella medaglia d’oro forte di un talento naturale e di doti tecniche importanti ormai definitivamente recuperate dopo l’infortunio del 2016 da cui si è rialzato lentamente.Gimbo ha sfiorato anche il 2.34 nella sua ultima uscita prima di questa spedizione e il suo morale sembra davvero a mille: non aveva nemmeno ...

TittaTwitta1 : RT @Coninews: Pronti per decollare verso #Glasgow2019! ?? Per due volte oltre il muro degli otto metri al rientro in pedana ad inizio febb… - SportRepubblica : Atletica, Europei indoor; Stecchi: 'Dopo tanti ostacoli ora sono pronto' - Coninews : Pronti per decollare verso #Glasgow2019! ?? Per due volte oltre il muro degli otto metri al rientro in pedana ad i… -