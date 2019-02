Astronomia | il primo lander privato Bereshit accende i motori per la Luna

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Si avvicina al suo obiettivo, ila tentare un atterraggio sulla. Il veicolo, prima sondare israeliana, è stato lanciato lo scorso 21 febbraio a bordo del Falcon 9 di SpaceX e ora è diretto verso la piana lavica del Mare della Serenità che raggiungerà il prossimo 11 aprile. Se tutto andrà per il meglio – riporta Global Science – Israele diventerà il quarto stato a compiere un alggio controllato, dopo Russia, Usa e Cina. Secondo quanto riferito dall’azienda SpaceIL che ha costruito ilha già eseguito la prima di una serie di manovre, un’accensione deidi 30 secondi, per posizionarsi in un’orbita ellittica che lo allontanerà dalla Terra fino a farlo entrare in orbitare. Successivamente,trascorrerà sei giorni in orbita intorno allaper poi tentare l’alggio.La missione in superficie ...

