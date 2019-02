Astronomia | a Marzo emozioni e divertimento assicurati al Parco di Rocca di Papa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Spettacoli disotto la cupola del Planetario, conferenze scientifiche su temi di grande attualità, animazioni per bambini ed emozionanti osservazioni ai telescopi animeranno il mese dialastronomico “Livio Gratton” didiregalando al pubblico un’esperienza indimenticabile di vera immersione nell’affascinante mondo dell’. A organizzare la lunga rassegna di eventi divulgativi, denominati Astroincontri, in tutti i venerdì sera del mese, è l’Associazione Tuscolana di(ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nella diffusione della cultura scientifica.Il primo Astroincontro del mese, in programma venerdì 1, sarà dedicato al grande nemico dell’osservazione astronomica: l’inquinamento luminoso. Il Dottor Paolo Paliferi, esperto divulgatore dell’Associazione, spiegherà al pubblico tutti gli ...

