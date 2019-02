Assunzioni studi legali | in corso selezioni per posti di lavoro a Roma | Milano e Vicenza

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) In questo periodo sono molte le offerte diproposte da varisituati in varie zone del territorio nazionale. In particolare giungono notizie di opportunità provenienti da, dae da. Le risorse umane assunte verranno inserite con contratti lavorativi a tempo determinato e full time. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa realmente si tratta.Posizioni aperte La società di avvocati denominata La Scala ricerca personale esperto, in qualità di addetto agli uffici giudiziari e di associate con una certa esperienza nel settore del recupero crediti, delle esecuzioni forzate e del contenzioso bancario, da collocare presso la sede diLa stesso società legale seleziona anche avvocati abilitati alla professione forense da almeno 3 anni, con una documentata esperienza nel campo fallimentare e bancario da assegnare nel team Concorsuale, e in ...

