romadailynews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Roma – L’Asdavrà un suo rappresentante anche ai prossimi, in programma sabato al PalaPellicone di Ostia. Si tratta di Alfonso, atleta classe 2002 che nella prova di qualificazione andata in scena domenica scorsa al PalaGelsomini di Roma è riuscito a conquistare il terzo posto nella categoria 66 chili.«Sono contento per questa qualificazione anche perché non ero al meglio della condizione – sottolinea– Avevo avuto qualche problema per “tirare il peso” e in gara non mi sentito al massimo delle energie. Ho vinto i primi due incontri in modo abbastanza convincente, poi nel terzo ho avuto un calo di concentrazione che mi è costato caro. Ma nel successivo combattimento di ripescaggio, ho ottenuto il successo che mi è valso il terzo posto».Persarà la terza esperienza aidopo quella ...

romadailynews : Asd #Judo #Frascati, Licenziato vola ai campionati italiani Cadetti: «Cercherò di dare il… - VareseSport : #Judo, ottimi risultati per i nostri a Conegliano ?? #varesesport Robur Et Fides Judo KEN KYU KAI ASD Pro Patria J… - seidimassafra : Soddisfazione dell' Asd Massafra Judo ai campionati regionali di combattimento - Vivi Web TV -