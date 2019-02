Ascolti TV | Martedì 26 febbraio 2019

Ascolti tv martedì 19 febbraio : Il Mondo sulle Spalle conquista tutti : Ascolti tv martedì 19 febbraio 2019: Rai 1 vince con Il Mondo sulle Spalle di Beppe Fiorello Più chiari di così non potevano essere. Gli Ascolti tv della giornata di ieri, martedì 19 febbraio 2019, parlano chiaro e tondo. La prima serata di Rai 1 ha riscosso davvero grande successo. È partita la fiction di […] L'articolo Ascolti tv martedì 19 febbraio: Il Mondo sulle Spalle conquista tutti proviene da Gossip e Tv.

Il Mondo sulle Spalle Su Rai1 Il Mondo sulle Spalle ha conquistato 5.869.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale 5 Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 1.896.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l'attenzione di 1.568.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.036.000 spettatori

Ascolti tv martedì 19 febbraio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Il mondo sulle spalle ha registrato un netto di 5.869.000 telespettatori, share 23,9%. Su Rai 2 Il Collegio, seconda puntata, ha registrato 1.896.000 telespettatori, share 7,8%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.036.000, 4,7%. Su Canale 5 Il film Quo vado? ha registrato 2.998.000 telespettatori, share 12,4%. Su Italia 1 Le ...

Io sono Mia - Serena Rossi Su Rai1 Io sono Mia ha conquistato 7.727.000 spettatori pari al 31% di share.

Ascolti tv martedì 5 febbraio 2019 : Sanremo in calo con 10 mln e il 49 - 5% di share per la prima serata : Prime Time Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2019, prima serata (live), ha registrato un netto di 10.086.000, 49,5%. Nel dettaglio, Sanremo Start è stato visto da 10.956.000 telespettatori, 38,66%, la prima parte ha registrato 12.282.000, 49,4% e la seconda, partita dopo la mezzanotte, 5.120.000, 50,11%. Su Rai 2 Il film Pericle il nero 527.000 telespettatori, share 1,9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 966.000, 3,95%. Su Canale ...

Ascolti tv martedì 5 febbraio 2019 : Sanremo in calo con 12 mln e il 49 - 5% di share per la prima serata : prima serata di Sanremo 2019: è tempo di primi verdetti per il Baglioni bis. Prime Time Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2019, prima serata (live), ha registrato un netto di 10.086.000, 49,5%. Nel dettaglio, Sanremo Start è stato visto da 10.956.000 telespettatori, 38,66%, la prima parte ha registrato 12.282.000, 49,4% e la seconda, partita dopo la mezzanotte, 5.120.000, 50,11%. Su Rai 2 Il film Pericle il nero 527.000 ...

Ascolti TV | Martedì 5 febbraio 2019. Sanremo parte dal 49.5% (Sanremo Start 38.66%) : Bocelli e Baglioni (da Twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Martedì 5 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.47 alle 21.13 - Sanremo Start segna 10.956.000 spettatori pari al 38.66% mentre la prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha conquistato 10.086.000 spettatori pari al 49.5% di share (i dati d’ascolto di tutte le prime serate dal 2000 in poi - quello che è successo minuto per minuto). Nel dettaglio la prima parte – dalle ...

