Artonauti | il primo album di figurine dell’arte nel mondo è italiano

Artonauti - arriva il primo album di figurine dedicato alla storia dell’arte : C’è quello dei calciatori, quello ispirato ai cartoni animati, quello sugli animali e ora anche quello dedicato alla storia dell’arte. È arrivato infatti in edicola Artonauti, il primo album di figurine sulla storia dell’arte. L’idea è nata per avvicinare i bambini (ma non solo) all’arte, stimolando la loro curiosità nei confronti dei grandi capolavori di tutti i tempi, da Botticelli a Picasso, passando per Leonardo ...