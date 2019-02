Anticipazioni Grey' s Anatomy 15x17 | un passato ingombrante per DeLuca

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17 : alta tensione : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17: la trama Procede, senza sosta, lo straordinario successo di Grey’s Anatomy che, con l’episodio numero 15, è entrato nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi. Tra colpi di scena, relazioni inaspettate e sorprendenti triangoli siamo ormai giunti alle Anticipazioni di Grey’s Anatomy 15×17. L’episodio in questione andrà in ...

Doppio appuntamento con Grey’s Anatomy dal 25 febbraio su La7 e FoxLife - Anticipazioni e programmazione : Doppia programmazione per Grey's Anatomy dal 25 febbraio, in onda in Italia sia con la quattordicesima che con la quindicesima stagione ogni lunedì in prima serata. Dal 25 febbraio, infatti, la stagione del medical drama attualmente in onda negli Stati Uniti è trasmessa anche in Italia su FoxLife (canale 114 di Sky), con gli episodi inediti della seconda parte di Grey's Anatomy 15. Nello stesso giorno e sempre in prima serata prosegue ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 14×16 e 14×17 su La7 : Grey’s Anatomy 14, due nuovi episodi questa sera su La7: la trama Questa sera, lunedì 25 febbraio, andranno in onda su La7 due nuovi episodi del seguitissimo Medical-Drama firmato Shonda Rhimes. Le vicende della talentuosa Meredith Grey e del suo team torneranno ad appassionare i telespettatori con due nuovi episodi, inediti in chiaro, della quattordicesima stagione. In particolare saranno trasmesse la 14×16 e la 14×17 che ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×09 su Sky : la tempesta continua : Grey’s Anatomy 15 ritorna il 25 febbraio su FoxLife: la trama Dopo due mesi di pausa, la seconda parte della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy sta per tornare sui teleschermi italiani. L’appuntamento è per il 25 febbraio alle 21.10, su FoxLife. L’ultimo episodio trasmesso risale ormai a dicembre e, come in ogni “middle season finale” che si rispetti, la 15×08 si è conclusa con molte questioni in ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x16 : Meredith tra Alex e DeLuca : Giovedì prossimo, in America, andrà in onda il quindicesimo episodio di Grey's Anatomy. La puntata in questione permetterà al Medical-Drama di entrare nella storia della televisione mondiale come il più longevo di tutti i tempi. La 15x15, tuttavia, non sarà l'ultima puntata della stagione. Le Anticipazioni e gli spoiler circa le puntate successive continuano, infatti, ad invadere il web. Sinossi ufficiale 15x16: "Blood and Water" Nelle scorse ...

Grey’s Anatomy 15 verso l’addio di Amelia alla serie? Anticipazioni e promo 15×15 : Grey's Anatomy 15 sta preparando il terreno per uno (o forse più) episodi dedicati al personaggio di Amelia Shepherd e a giudicare dal tono del quattordicesimo non ci sarà certo da gioire. La situazione per la Shepherd sembra precipitare quando, durante un'overdose di massa in un parco pubblico, sia Betty/Britney che il suo fidanzatino restano coinvolti dopo aver assunto oppiacei. Entrambi finiscono in ospedale, ma mentre la ragazza supera un ...

Grey’s Anatomy 15X15 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X15 We Didn’t Start the Fire va in onda giovedì 28 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X15: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X15 si intitola We Didn’t Start the Fire ispirato all’omonimo brano di Billy ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×16 : scelte difficili : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×16: la trama La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy si sta ufficialmente avvicinando al tanto atteso traguardo dei 332 episodi. Un numero che assicurerà al telefilm il primo posto nella speciale classifica dei Medical-Drama più longevi di tutti i tempi. Battendo “E.R. Medici in prima linea”, Grey’s Anatomy entrerà dunque nella storia della televisione americana ed ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 14×14 e 14×15 su La7 : Grey’s Anatomy 14, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera andranno in onda due nuove puntate, inedite in chiaro, della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il famoso Medical-Drama è ormai giunto al giro di boa. Con gli episodi odierni, infatti, giungeremo esattamente a metà stagione. Stiamo parlando, in particolare, delle Anticipazioni di Grey’s Anatomy 14×14 e 14×15 su La7 che, già dalle ...

Grey’s Anatomy 15X14 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X14 I Want a New Drug va in onda giovedì 21 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X14: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X14 si intitola I Want a New Drug ispirato all’omonimo brano di Huey Lewis And The News, che ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×15 : l’episodio dei record : Grey’s Anatomy 15×15: un episodio da record Grey’s Anatomy, il telefilm che dal 2005 racconta la vita della dottoressa Meredith Grey, si appresta a raggiungere un risultato a dir poco eccezionale. Da sempre nei piani della creatrice della serie, Shonda Rhimes, con l’episodio numero 332 la serie tv entrerà, a pieno diritto, nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi. Un record ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x15 : Una festa e il ritorno di Helen Karev : Dopo mesi di speculazioni e attesa è finalmente disponibile la trama della quindicesima puntata della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. L'episodio più atteso dell'anno arriverà sulla ABC giovedì 28 febbraio e rappresenta la puntata numero 332 della storia del Medical Drama. Un traguardo a lungo atteso dalla creatrice della serie Shonda Rhimes e con il quale Grey's Anatomy entra, a pieno diritto, nella storia della televisione americana ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13 : una sparatoria in arrivo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13: la trama Giovedì 14 febbraio, in America, andrà in onda il tredicesimo episodio del Medical-Drama Grey’s Anatomy. La ABC, come di consueto, ha rilasciato la sinossi ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Molte le novità che interesseranno i medici più famosi di Seattle sia dal punto di vista lavorativo che privato. L’episodio intitolato “I walk the ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14 : nuovi successi per Meredith Grey : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14: la trama Giovedì 21 febbraio, in America, andrà in onda il quattordicesimo episodio di Grey’s Anatomy 15. Come tutte le puntate del famoso medical-drama, anche il titolo dell’episodio numero 14 trarrà spunto da una canzone famosa. In questo caso si tratta del singolo “I want a new drug” pubblicato nel 1984 dal gruppo musicale statunitense Huey Lewis and The News. ...