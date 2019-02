Annunciati i giochi PlayStation Plus di marzo 2019 | da ora solo su PS4

Nintendo conferma : ci sono alcuni giochi per Switch non ancora Annunciati in arrivo entro il 2019 : Negli ultimi giorni, abbiamo appreso che Nintendo ha in cantiere parecchi progetti per Switch che non ha ancora rivelato ufficialmente. È stato confermato che almeno un gioco non annunciato è previsto per quest'anno, mentre un recente report ha dichiarato che questo numero è in realtà molto più alto e ben 11 giochi non annunciati potrebbero essere disponibili per Switch nel 2019.Come riporta Gamingbolt, in una recente sessione di domande e ...

Nintendo avrebbe in programma per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora Annunciati : Mentre poco tempo fa abbiamo ricevuto alcune interessanti notizie che confermavano le finestre di lancio di alcuni prodotti "primari" di Nintendo per Switch, ecco arrivare possibili gradite novità per i possessori dell'ibrida.Come riportato su ResetEra dall'insider Emily Rogers, sembra che Nintendo abbia in serbo per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora annunciati. Uno di questi potrebbe essere un port da Wii U, mentre gli altri ...

Games With Gold : Annunciati ufficialmente i giochi di febbraio 2019 : Come di consuetudine Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al prossimo mese (ossia febbraio 2019), i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Bloodstained: Curse of the Moon Fatti largo a colpi di spada e frusta in questo gioco d’azione in stile rétro dai maestri del gameplay Koji Igarashi e Inti Creates! Vesti i panni di Zangetsu, un ammazzademoni assetato di ...

Annunciati Games With Gold di febbraio 2019 : i giochi gratis per Xbox One : Come è ormai tradizione, anche per febbraio 2019 Microsoft ha annunciato quali saranno i Games With Gold. Si tratta di una selezione di videogiochi gratuiti per Xbox One e Xbox 360 pensata per i fedelissimi della "grande M". Quattro titoli a rotazione mensile, da godere sulle due console del colosso di Redmond a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold. In attesa della scontata risposta della rivale Sony con la Instant Game ...

EA starebbe lavorando a due giochi di Star Wars non ancora Annunciati e il primo uscirà a fine 2020 : Come vi abbiamo già spiegato solo alcune ore fa, EA si trova in una situazione piuttosto particolare per quanto riguarda Star Wars e i progetti legati a questa importantissima licenza. Tra progetti multipli cancellati e rumor più o meno affidabili, la situazione non è chiarissima. Jason Schreier di Kotaku, giornalista che spesso ha a che fare con insider e con voci di corridoio credibili ha cercato di chiarire la situazione attraverso un ...

Bloodborne 2? Un nuovo Tenchu? From Software sta lavorando a due giochi non ancora Annunciati : Nel 2016 il presidente di From Software, Hidetaka Miyazaki, affermò che la Software house era al lavoro su 3,5 progetti. Una frase particolare e difficile da decifrare che ora assume nuovo significato grazie a un'intervista concessa a 4Gamer.net e tradotta da Gematsu.Ecco come si possono suddividere i 3,5 titoli su cui starebbe lavorando la compagnia:Le parole di Miyazaki non possono che attirare l'attenzione dei tantissimi fan del lavoro di ...