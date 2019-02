Anna Moroni compie 80 anni | gli auguri di Antonella Clerici | ‘La mia seconda mamma’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Spegne 80 candeline, indimenticata cuoca de La prova del cuoco oggi passata a Ricette all’italiana su Rete4. In questo giorno per lei così speciale non potevano mancare glidi colei che per tantile è stata accanto condividendo gioie e dolori, risate e divertenti siparietti nel cooking show di Rai1:. La storica conduttrice della ‘prova’ ha infatti dedicato un tenero messaggio per la. Condividendo un loro scatto preso da una vecchia puntata della trasmissione ha scritto su Instagram: “Io&te qualche anno fa.x i tuoi splendidi 80. Con la tua testa sempre giovane e attiva, le tue mille cose da fare e cucinare, la tua instancabile energia. La miamamma @real ti voglio bene”.View this post on InstagramIo&te qualche anno ...

