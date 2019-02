Alvin perde la pazienza all’Isola dei Famosi | “Spegnete i microfoni!”

lanostratv

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) L’Isola deisbotta: “Spegnete i microfoni di Paolo e Jeremias!” Se i telespettatori rischiano dirsi l’appuntamento con L’Isola deiperché Mediaset non è ancora riuscito a dargli una collocazione degna nel palinsesto di Canale 5, i naufraghi durante la diretta perdono i freni inibitori e iniziano a sfogarsi in piena libertà. Se stasera Ariadna e Soleil si sono nuovamente confrontate con toni accesi, anche Riccardo Fogli ha avuto da ridire sulla situazione (salvo non essere riuscito a esprimere in pieno un concetto) prima chesse la. L’inviato, infatti, nel tentativo di far parlare il cantante, alla fine ha sbottato contro Paolo Brosio e Jeremias Rodriguez:“E’ inutile che parliate tutti insieme, parliamo uno per volta per cortesia … Scusa regia, spegnete i microfoni di Paolo e ...

aimim6 : #isoladeifamosi ma Alvin parteggiare x Geremias????? Stessa cosa penso di Alba che non perde occasione x tacere - Dna95546660 : RT @Caustica_mente: Alvin però stai calmo e tieniti superpartes, sei inviato e non concorrente. Oh, se si perde pure Alvin sulla via della… - LaDeny_ : RT @Caustica_mente: Alvin però stai calmo e tieniti superpartes, sei inviato e non concorrente. Oh, se si perde pure Alvin sulla via della… -