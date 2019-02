Almeno 60 persone sono disperse dopo che una frana ha bloccato l’accesso a una miniera

Almeno 39 persone sono morte in Nigeria negli scontri dovuti alle elezioni : Almeno 39 persone sono morte negli scontri dovuti alle elezioni in Nigeria di sabato 23 febbraio. Lo hanno detto alcune associazioni Nigeriane, mentre ancora si attendono i risultati delle elezioni. Il 25 febbraio il conteggio dei voti era stato sospeso

In India sono morte Almeno 70 persone per aver bevuto liquore di contrabbando : Nello stato dell’Assam, nel nordest dell’India, almeno 70 persone sono morte e altre 200 sono state ricoverate per aver bevuto liquore prodotto illegalmente: tutte le persone coinvolte lavoravano in piantagioni di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat. La notizia è

Svizzera - valanga travolge sciatori su una pista segnata : Almeno dieci persone coinvolte : “Varie persone” sono state travolte da una valanga a Crans Montana, un paese del Canton Vallese sulle Alpi svizzere. Sotto la neve, secondo le stime della polizia del Cantone Vallese, potrebbero esserci 10-12 sciatori. O forse molti di più. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata. I soccorritori sono sul posto. Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des ...

Almeno tredici persone sono morte in due esplosioni nella città di Idlib - in Siria : Due esplosioni nella città di Idlib, nel nord-ovest della Siria, hanno provocato la morte di Almeno dieci persone e il ferimento di altre venticinque. Le esplosioni sono avvenute nel quartiere di al-Qusu, a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, e sono

In Bangladesh 8 persone sono morte e Almeno 50 sono state ferite in un incendio in una baraccopoli : A Chittagong, in Bangladesh, almeno otto persone sono morte e più di 50 sono rimaste ferite a causa di un incendio in una baraccopoli, che ha distrutto più di 200 abitazioni. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l’incendio

Nell’ultimo mese Almeno 70 persone sono morte di morbillo nelle Filippine : Nell’ultimo mese almeno 70 persone, tra cui molti bambini, sono morte di morbillo nelle Filippine. Già alcuni giorni fa il ministero della Salute filippino aveva detto che nel paese era in corso un’epidemia, con focolai in diverse regioni. A gennaio erano

Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un hotel a New Delhi - in India : Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un hotel di New Delhi, in India. L’incendio è iniziato intorno alle tre della notte tra lunedì e martedì nell’hotel Arpit Palace, un albergo a basso costo nell’area di Karol Bagh. I vigili

Almeno quattro persone sono morte a Haiti durante le manifestazioni contro il presidente Jovenel Moise : Almeno quattro persone sono morte durante gli scontri tra polizia e manifestanti durante le proteste che da giovedì 7 febbraio sono in corso ad Haiti. Le proteste, che si sono tenute in diverse città del paese, sono state organizzate dal leader

Almeno 700 persone sono state evacuate in Nuova Zelanda per un incendio : Almeno 700 persone sono state evacuate in Nuova Zelanda a causa di un grande incendio iniziato il 5 febbraio nella parte settentrionale dell’isola del sud, tra le città di Nelson e Wakefield. L’incendio sta interessando un’area di circa duemila ettari.

Almeno tre persone sono morte nel crollo di un edificio di otto piani a Istanbul : Almeno tre persone sono morte nell’edificio di otto piani crollato martedì 6 febbraio a Istanbul, in Turchia. Altre 12 sono state state estratte vive dalle macerie: una di loro sarebbe in gravi condizioni. Non si sa con precisione quante persone siano

A Mogadiscio - in Somalia - un’autobomba ha ucciso Almeno 11 persone : almeno 11 persone sono morte a Mogadiscio, in Somalia, a causa dell’esplosione di un’autobomba vicino a un centro commerciale nel quartiere commerciale di Hamarweyne. Secondo le autorità, l’attentato è stato organizzato dal gruppo islamista al Shabaab.

Deraglia un treno in India - Almeno 6 morti - 10 feriti. Si cerca di estrarre le persone dalle lamiere : Il vasto sistema ferroviario Indiano è il terzo più grande al mondo, ma manca di moderni sistemi di segnalazione e comunicazione. La maggior parte degli incidenti è attribuita a scarsa ...

C’è stato un attacco in una moschea nel sud delle Filippine : Almeno due persone sono morte : C’è stato un attacco alla moschea di Zamboanga, nel sud delle Filippine: almeno due persone sono morte e altre quattro sono state ferite. Secondo quanto riferito, le persone coinvolte stavano dormendo all’interno della moschea. Zamboanga si trova nella regione di