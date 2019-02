Alle 19 | 30 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando conedinteressanti, curiosi eda scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Michele Sollazzo parleremo delle ultime novità e delle storie più interessanti che hanno caratterizzato glidell'universo videoludico.Appuntamento a partire dore 19:30, quando potrete seguire lain compagnia di Gianluca Musso e Michele Sollazzo sul nostro canale ufficiale Twitch, su YouTube o attraverso la pagina Facebook.Leggi altro...

