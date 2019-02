Alla Casa del cinema la proiezione del documentario “Il sole sulla pelle” giovedì 28

Alessandria : pitbull scappano dal giardino di una casa e aggrediscono i bambini usciti dAlla scuola : I due pitbull, un maschio e una femmina, hanno aggredito due bambini nel cortile di una scuola, poi hanno morso anche i tre adulti che li hanno soccorsi.Continua a leggere

Giappone - Alla nascita pesava 268 grammi : dopo 5 mesi va a casa il bimbo prematuro più piccolo del mondo : È tornato a casa da una settimana, dopo avere trascorso i suoi primi cinque mesi di vita in ospedale. Perché il neonato, nato a Tokyo, alla nascita pesava 268 grammi. Ed è lui, a oggi, il bimbo più piccolo mai venuto al mondo. dopo di lui un bimbo nato nel 2008 che pesava 274 grammi e una bimba di 252 nel 2015, entrambi tedeschi. A conservare l’anagrafe dei prematuri più ‘leggeri’ del mondo è l’Università dell’Iowa. Il piccolo, ...

Lars von Trier : «La casa di Jack» ispirata dAlla Divina Commedia : Si comincia con un dialogo nel buio. Due voci maschili. Due viandanti diretti chissà dove. Forse all'Inferno. O forse a La casa di Jack , nuovo e molto discusso film di Lars von Trier, da domani nelle ...

Sparisce nel nulla - Daniela uccisa dAlla figlia 17enne e seppellita nel giardino di casa : La donna era sparita nel nulla dall'estate 2018. Ritrovata per caso in una fossa nel retro dell'abitazione quando una vicina è entrata all'interno della proprietà per recuperare un lenzuolo portato via dal vento. Ad ucciderla la figlia 17enne e il genero 45enne che poi hanno continuato a vivere nella casa.Continua a leggere

Fabrizio Corona - “sfrattato” dAlla Casa di Via De Cristoforis : deve lasciare la casa confiscata entro 120 giorni : Fabrizio Corona deve lasciare la casa di Via De Cristoforis, a Milano, entro 120 giorni. Siamo in piena movida milanese, a due passi da Corso Como, e l’appartamento era già stato confiscato quasi un anno fa dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese. Risale infatti al 15 febbraio la comunicazione dell’Agenzia del Demanio con avviso a Corona di lasciare quella casa “entro 120 giorni”, perché non ha titolo per ...

CasaPound dona 10 copie del fumetto "Foiba Rossa" Alla Biblioteca Comunale : I morti non hanno bandiera politica e non esistono morti di serie A e serie B come vorrebbe l'Anpi. Ci batteremo sempre affinché la memoria di Norma e di tutti i Martiri italiani, infoibati con la ...

Torna a casa per il compleanno della sorella - ex pAllavolista 27enne muore in un incidente : Occhi grandi e un sorriso felice. Valeria Cavarero, 27 anni, di Matino, si è spenta nella corsa disperata dell'ambulanza verso l'ospedale. A spezzarle la vita un incidente, purtroppo...

Per il piccolo Marco continua l’odissea. Dall’affido Alla Casa famiglia - in cerca di stabilità : Quando hai tre anni e gli adulti vogliono farti fare la valigia per cinque volte, pure dicendoti che è per il tuo bene, qualcosa addosso è probabile che ti rimanga e che – col passare del tempo – almeno ti faccia perdere un po’ di fiducia nel prossimo. Della vicenda del piccolo Marco, di Verona, tolto prima alla madre, poi ai nonni, poi perfino ai genitori affidatari e messo in casa famiglia alla vigilia del Natale, mi sono già occupato in ...

Roma - dà fuoco Alla Casa dopo continue liti : muore l'anziana madre - arrestata la figlia : Ha dato fuoco all'appartamento popolare in cui abitava con la madre, che è morta a causa delle fiamme. È accaduto ieri sera a Ostia, in via delle Azzorre. La donna, una 50enne con problemi psichici, è ...

Da Soldi a Rolls Royce - le hit di Sanremo cantate dAlla nonna di Casa Surace. E “sdraiati a terra come i Doors” diventa… : Casa Surace ha reinterpretato in chiave “nonna meridionale” le tre hit di Sanremo, dalla vincitrice Soldi di Mahmood a Rolls Royce di Achille Lauro passando per la canzone di Ultimo. Tra “mangia almeno un contorno” a il dispiacere per il nipote vegano, la clip è tutta da ridere Video dalla pagina Facebook di Casa Surace L'articolo Da Soldi a Rolls Royce, le hit di Sanremo cantate dalla nonna di Casa Surace. E ...

