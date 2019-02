Alemanno condannato a sei anni per corruzione: «Sentenza sbagliata, io innocente». Interdetto dai pubblici uffici

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) L’ex sindaco di Roma Giè statoa seicon l’accusa die finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. Laè stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma.«Una. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sonol’ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado». Lo ha detto l’ex sindaco di Roma Gidopo la lettura dellache lo condanna a seinell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo.Giè stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, per duenon potrà contrattare con la pubblica amministrazione. È quanto disposto dai giudici della II sezione penale. I magistrati hanno anche deciso l’interdizione legale per tutta la durata della pena. L’ex sindaco di Roma dovrà risarcire sia Ama che Roma Capitale ed è stata fissata una provvisionale di 50mila euro sia per la municipalizzata che per il Campidoglio. Adsono stati anche confiscati 298mila euro.

NicolaMorra63 : Processo #MondodiMezzo, #Alemanno condannato a 6 anni. Sentenza che potrà soddisfare tanti e scontentare tanti altr… - carlaruocco1 : Gianni Alemanno condannato a sei anni per corruzione e finanziamento illecito. Avrebbe percepito 200 mila euro attr… - petergomezblog : Mondo di mezzo, Alemanno condannato Pena di sei anni all’ex sindaco di Roma per corruzione e finanziamento illecito -