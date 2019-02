Alda D’Eusanio gela Soleil Sorge | “Se non ti confronti | te ne vai!”

lanostratv

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)criticata daD’Eusanio all’Isola dei Famosi La settima puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con un riassunto settimanale che ha mostrato lo scontro trae Ariadna Romero, quest’ultima sostenuta anche da altre naufraghe – amiche e alleate come Marina La Rosa e la cantautrice Jo Squillo. Le donne hanno criticato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per il suo atteggiamento a L’Isola.è stata accusata, infatti, di non sapersi comportare con i suoi compagni di viaggio, di essere molto arrogante ma anche di entrare a gamba tesa in ogni discussione. Alessia Marcuzzi ha fatto davvero fatica a comprendere come siano nate le incomprensioni e l’ostilità tra la modella cubana Ariadna e. Dallo studioD’Eusanio ha attaccatoe ha preso le difese della Romero:“Se non ti piace ...

FabioMorasca : In un contesto così, nemmeno Alda D'Eusanio riesce ad entrare in tackle... #Isola - SaraGuida_____ : RT @BlackMambasDen_: Cara Alda D'Eusanio, sei tutti noi! ?? Finalmente qualcuno si è deciso ad asfaltare quella cafona arricchita di Soleil… - alessandratent : RT @laa_lallii: ALDA D'EUSANIO ENDED SOLEIL THIS IS #Isola CHE VOGLIO -