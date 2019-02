Aida Yespica | dramma sfiorato | tendine reciso a causa di un’infezione

Aida Yespica in ospedale con il braccio ingessato : "Non perdo il sorriso" : Inconveniente per Aida Yespica proprio nel giorno di San Valentino: la modella venezuelana ha passato il 14 febbraio in ospedale a causa di un incidente dalla natura imprecisata. A documentarlo è stata lei stessa attraverso delle Instagram Stories, dichiarando: "Buongiorno, ma non perdo il sorriso". prosegui la letturaAida Yespica in ospedale con il braccio ingessato: "Non perdo il sorriso" pubblicato su Gossipblog.it 16 febbraio 2019 ...

Che bikini! Aida Yespica in vacanza alle Maldive : Il bikini è praticamente inesistente e lo scatto lascia senza fiato i follower. Aida Yespica è in vacanza. Dopo un bel Natale in famiglia con il figlio Aron e un 2019 iniziato all’insegna della neve sulle montagne, non sembra che la showgirl abbia ancora intenzione di fermarsi e di tornare alla vita di tutti i giorni. Terminata con successo l’esperienza che ha segnato il suo ritorno in televisione, il Grande Fratello VIP, la donna, ...

