Ahi Icardi | out anche dai convocati dell’Argentina | momento nero per Maurito

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Maurosta vivendo una situazione davvero caldissima all’interno dell’Inter, attualmente il centravanti è di fatto un separato in casa Mauroè alle prese con ilpiù difficile della sua carriera. In rotta con lo spogliatoio dell’Inter dopo le ben note vicende che riguardano la moglie Wanda Nara, adesso rischia di perderela Nazionale. Il Ct dell’Argentina Scaloni infatti, stando a quanto riporta Espn, lo avrebbe estromesso dalle sue scelte per le gare contro Venezuela e Marocco, in data 23 e 26 marzo. D’altra parte il centravanti è fuori da diverso tempo e Scaloni lo ha dunque reputato non in forma per affrontare una gara internazionale.deve imperativamente trovare un modo per venir fuori da questa situazione intricata.L'articolo Ahi, outdaidell’Argentina:per...

