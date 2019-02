Abissi | lo spumante che viene dal mare

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il 30 marzo a Sestri Levante alla presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di alcuni politici ed autorita’ locali sarà presentato il Battesimo della “Cantina degli”. Un opera finanziata grazie al Piano di Sviluppo Rurale attraverso l’intervento della Regione Liguria . Un segnale che la Regione ha dato ad un attivita’ per vigore e forza all impresa in una “Liguria offesa “dal crollo del ponte Morandi e dagli eventi climatici , un incontro per dare forza all economia del territorio. La location sarà la casa vinicola Bisson nota per l’ideazione e la produzione per lometodo classico, un opera di ingegno di Piero Lugano che nel 2008 unitamente alla collaborazione con un eccellenza Ligure del mondo dei lavori subacquei internazionali “Drafinsub “, ha posato nelle acque antistanti il monte di Portofino una selezionata produzione diche ...

