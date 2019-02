A 'Verso il Festival del Lavoro' welfare aziendale e produttività : Genova, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - welfare aziendale per aumentare la produttività delle aziende. E' uno dei temi che è stato al centro della seconda giornata di 'Verso il Festival del Lavoro', l'evento voluto dai consulenti del lavoro a Genova. Per Giovanni Marcantonio, consigliere nazionale d

Genova - al via 'Verso il festival del lavoro' : Genova, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'Dalla ricostruzione all'occupazione'. Questo il titolo della prima giornata di 'Verso il festival del lavoro', la 'due giorni' di dibattiti, incontri e seminari, organizzata dai consulenti del lavoro e che si è aperta oggi a pomeriggio a Palazzo Ducale, a Gen

Genova - al via 'Verso il festival del lavoro' : Dalla ricostruzione all'occupazione '. Questo il titolo della prima giornata di 'Verso il festival del lavoro', la 'due giorni' di dibattiti, incontri e seminari, organizzata dai consulenti del lavoro ...

Al via a Genova 'Verso il Festival del Lavoro' : Genova, 22 feb. (Labitalia) - Manca pochissimo all'avvio a Genova di 'Verso il Festival del Lavoro[...]

La favola di Ultimo da San Basilio a Sanremo - la rivelazione con 2 album in top10 Verso il trionfo al Festival : Il segreto del successo di Ultimo? Quello di non essersi mai montato la testa, neanche quando ha registrato il tutto esaurito in un tour nei palasport a mesi dall'avvio della tournée. Merito della gavetta alla vecchia maniera, quella che porta un artista ad esibirsi su palchi prestigiosi solo dopo aver lavorato intensamente per ottenere ogni minimo risultato. Molti lo ricorderanno per la vittoria al Festival di Sanremo 2018, nella categoria ...

Il Volo : siamo tornati al Festival con spirito diVerso : Il Volo, festeggia in grande dal palco di Sanremo, che li ha visti nascere, un anniversario speciale. "siamo davvero emozionati di tornare al Festival di Sanremo, quest'anno torniamo con uno spirito diverso, per festeggiare i nostri 10 anni di carriera". Al Festival hanno portato il nuovo brano "Musica che resta" di cui è uscito anche il video, brano che anticipa l'album "Musica" in uscita il 22 febbraio in tutto il mondo e un tour mondiale. ...

Ultimo 1° nelle classifiche digitali con I tuoi particolari - Verso il trionfo al Festival di Sanremo : Ultimo domina le classifiche digitali dei brani più ascoltati e più scaricati dagli utenti. I tuoi particolari, il brano che presenta al Festival di Sanremo 2019, è al primo posto delle classifiche iTunes, Spotify e Apple Music, stabile dal momento del rilascio. Le preferenze del pubblico da casa non sono ancora state rivelate al Festival di Sanremo ma sono le classifiche di vendita a svelare il più gradito: è di Ultimo il primo posto delle ...

Chi l'ha visto - l'inedita sigla orchestrale (che fa il Verso al Festival di Sanremo) (VIDEO) : Nei suoi 30 anni di attività non è mai accaduto nella storia di Chi l'ha visto un evento del genere. Sì, non esitiamo a chiamarlo evento, più unico che raro. Federica Sciarelli con aria insolitamente sorridente lancia un video sui social in cui anticipa una curiosa sorpresa nel programma.Si tratta della storica sigla che dal 1989 apre le puntate della trasmissione che si occupa di persone scomparse, conosciuta per il suo tenore tensivo, ...

Serena Rossi al Festival di Sanremo per un’esibizione storica : ‘Almeno tu nell’uniVerso’ di Mia Martini - insieme a Claudio Baglioni : Serena Rossi sarà una degli ospiti del Festival di Sanremo 2019. L’attrice, protagonista nei panni di Mia Martini del biopic ‘Io sono Mia‘, che andrà in onda su Rai1 il 12 febbraio, dopo l’anteprima nelle sale del 14, 15 e 16 gennaio, salirà sul palco dedicato alla canzone italiana per intonare, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, ‘Almeno tu nell’universo‘, che Mia Martini portò al Festival ...

Sanremo 2020 : Claudio Baglioni Verso il terzo festival : Sanremo 2020: Claudio Baglioni verso il terzo festival La nuova edizione del festival non è ancora iniziata-manca ancora più di una settimana-ma già si parla di Sanremo 2020. In Rai si pensa all’edizione del prossimo anno e per questo motivo si riflette anche su chi potrebbero essere i futuri presentatori. Il conduttore di Sanremo 2020 Durante l’ultima conferenza stampa, alla direttrice Rai Teresa De Santis, non è piaciuto ...

Un attore Verso la co-conduzione del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Bisio e Virginia Raffaele : Si vocifera da un po' ma solo nelle ultime ore c'è stato un rincorrersi di nuove voci a proposito dell'ultimo co-conduttore del Festival di Sanremo 2019. Sul palco, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ci potrebbe essere un noto attore italiano e il nome che emerge con prepotenza in rete è quello di Claudio Santamaria. Sappiamo già che al fianco di Claudio Baglioni ci sarà la coppia formata da Virginia Raffaele e da Claudio Bisio, ...

A Sanremo regna l’armonia : Baglioni racconta il suo Festival tra Yin e Yang Verso la copertina di Sorrisi e Canzoni : La parola d'ordine del Baglioni bis a Sanremo sarà "armonia". Lo racconta il direttore artistico della nuova edizione della kermesse canora, intervistato da Sorrisi e Canzoni TV, con il quale ha realizzato lo scatto per la celebre copertina del settimanale. La foto di gruppo dei Campioni del Festival di Sanremo viene pubblicata in anteprima esclusiva di anno in anno su Sorrisi e Canzoni TV pochi giorni prima dell'avvio della kermesse, in un ...

I Retroscena di Blogo : Anna Foglietta Verso il Dopo festival a fianco di Rocco Papaleo : Si va formando giorno Dopo giorno il cast dei 5 giorni festivalieri ormai alle porte. L'evento televisivo dell'anno sta galoppando verso la sua ouverture e qui su TvBlog accompagniamo questa cavalcata con i nostri consueti appuntamenti di anteprime e Retroscena.Oggi ci vogliamo occupare dell'appuntamento televisivo che ogni giorno accompagnerà il pubblico che ancora non ne avrà abbastanza di festival, dalla serata musicale vera e propria ...