A Londra si celebra il Festival della Nuova Mascolinità

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Essere uomini al giorno d'oggi non è poi così semplice. La pressione sociale, i pregiudizi, le gigantesche aspettative da soddisfare e talvolta il retaggio arcaico di ciò che significa essere maschi rischiano di portare sempre più spesso verso un cammino di solitudine e sofferenza, dove è facile inciampare nella depressione, nelle dipendenze e nella violenza. Arrivando talvolta anche a gesti estremi. Per questo nel Regno Unito è nato The Book of Man, il libro dell'uomo, un portale che si presenta come rete di sicurezza, ma anche come un megafono, per l'uomo di oggi; e che più in generale vuole essere un'opportunità d'incontro per parlare del proprio vissuto, apertamente, senza essere giudicati.Già, perché l'autenticacontemporanea sta innanzitutto nel riconoscere che non esiste un modo corretto e un modo sbagliato di essere uomini, soprattutto all'interno di una società ...

