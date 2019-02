7 giorni al reddito | a che punto siamo?

Reddito di cittadinanza - tutti i problemi e i ritardi a 10 giorni dalla partenza : Mancano solo dieci giorni all'avvio del Reddito di cittadinanza: la presentazione delle domande verrà attivata a partire dal 6 marzo. Ma il rischio caos è alto: sotto vari aspetti i punti critici e i nodi irrisolti rimangono tanti, a partire dai problemi per i Caf, per i centri per l'impiego, ma anche per le regioni e i comuni.Continua a leggere