5 motivi che potrebbero spingere Cutrone a lasciare il Milan

Michelle Hunziker ha lasciato Adrian - svelati i motivi della rinuncia : “Impossibile lavorare così” : Michelle Hunziker ha lasciato Adrian. A poco meno di un mese dalla prima del nuovo progetto di Adriano Celentano, l'artista svizzera ha voluto rivelare i motivi che l'hanno spinta a rinunciare all'ingaggio a qualche giorno dalla prima al Teatro Camploy alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il Molleggiato. Avrebbe dovuto, giustamente, perché in questo caso il condizionale è d'obbligo. La presenza di Adriano Celentano non è stata ...

Michelle Hunziker spiega i motivi dell'addio ad Adrian : "Nessuno sapeva cosa fare. Lo aspettavamo ore in studio" : Michelle Hunziker rompe il silenzio e in un'intervista Corriere delle Sera racconta i motivi della sua rinuncia a partecipare allo show di Adriano Celentano. La showgirl, infatti, avrebbe dovuto prendere parte ad "Adrian", ma ha deciso di abbandonare il progetto in corso d'opera:Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per ...

Perchè Icardi non è più il capitano dell’Inter? Personalità e… Wanda : ecco tutti i motivi alla base della decisione : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter: scarsa leadership in spogliatoio e nessuna presa di posizione sulle dichiarazioni della moglie Wanda, il club nerazzurro decide per il cambio di rotta Con un tweet breve e diretto, apparso senza anticipazioni nè proclami verso l’ora di pranzo, l’Inter ha comunicato ai propri tifosi di aver sollevato Mauro Icardi dal ruolo di capitano. Il giocatore non è stato nemmeno ...

Elezioni regionali Abruzzo - altro che "test locale" : sono tre i grandi motivi d'interesse : Primo test elettorale di rilievo dall'insediamento del governo M5s-Lega. I nomi di punta dei due partiti si sono spesi...

Crisi diplomatica Francia-Italia : banche - economia e migranti i veri motivi della tensione : Per tornare a tensioni così palpabili tra Italia e Francia bisognerebbe sconfinare in ambito calcistico volendo scomodare ambiti meno "seri" o andare indietro nella storia di almeno cinquant'anni. Oggi il dato di fatto è che tra Parigi e Roma i rapporti sono sensibilmente minati da quanto sta avvenendo nelle ultime settimane. Da un lato c'è l'Italia che accusa la Francia di neocolonialismo, dall'altro c'è Parigi che non si preoccupa di parlare ...

Germania - l’ultima Merkel si scopre ambientalista (anche per motivi politici) : entro il 2038 stop alle centrali a carbone : Il quarto e ultimo governo guidato da Angela Merkel, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita della Germania dall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ...

Migrante suicida a 25 anni sotto un treno perché gli negano 'asilo per motivi umanitari' a Tortona : Una comunità in lutto per la morte del 25enne nigeriano, Prince Jerry, che si è ucciso lunedì 28 gennaio a Tortona, Alessandria, gettandosi sotto un treno dopo essersi visto negare il permesso di ...

5 motivi per non vedere l’ora che arrivi la serie tv The Boys : 1. L’autore è Garth Ennis2. Il team di produttori garantisce scintille3. Verso la decostruzione del supereroe4. Gli attori sono perfetti5. Sarà estremaSupereroi ovunque: si sa, il panorama seriale del 2019 è popolato di show ispirati a queste figure, e non solo quelle partorite dalle case editrici maggiori come Marvel e Dc Comics. È il caso di The Boys, serie targata Amazon Prime Video introdotta da un nuovo trailer che riaccende ...

Camminare fa bene : 5 motivi per farlo anche col freddo : Camminare fa bene, anche quando è fa freddo e la temperatura si abbassa notevolmente. Durante l’inverno è normale avere voglia di rimanere a casa, ma si tratta di un grave errore. Concedersi una camminata di almeno 30 minuti è infatti il modo migliore non solo per rimanere in forma, ma anche per contrastare i malanni di stagione e ritrovare il buonumore. Camminare d’altronde è il modo migliore per prevenire le malattie e migliorare ...

GAVARDO - 45ENNE RAPITO PISTOLA IN MANO DA MAROCCHINO/ Ultime notizie - motivi passionali : riprese le ricerche : GAVARDO, 45ENNE RAPITO da MAROCCHINO PISTOLA in pugno. Ultime notizie, aguzzino e vittima sono scomparsi: motivi passionali, riprese le ricerche.

Colpo di scena in casa Tottenham - Aurier arrestato prima del match con il Manchester United : i motivi : Il giocatore del Tottenham è stato arrestato dalla polizia sabato sera per presunta aggressione nei confronti della sua fidanzata Un’assenza che ha fatto rumore, soprattutto per il silenzio calato intorno alla vicenda. Serge Aurier ha saltato il match tra Tottenham e Manchester United giocato domenica a Wembley per un motivo preciso, rivelato dal Sun e dal Mirror. Secondo i tabloid inglesi, l’ivoriano è stato arrestato dalla ...

Higuain-Chelsea - Morata-Atletico - Milan-Piatek : in 8 motivi ecco perchè gli affari devono andare in porto : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, le trattative sono entrate nella fase caldissima e nella seconda metà del mese verrà messo nero su bianco ad alcune importanti trattative che sono state avviate nelle ultime ore. In particolar modo valzer di attaccanti, in tre sono pronti a cambiare maglia e non tre calciatori qualsiasi ma big in grado di spostare gli equilibri. Il primo pronto a muoversi è Gonzalo Higuain, ...

Prezzo petrolio : trend torna negativo - tre motivi che sostengono lo short : ... altrettanto non si può dire per quello che riguarda la bilancia commerciale cinese con il resto del mondo. In questo caso, infatti, il surplus di Pechino è salito nel 2018 a quota 351,76 miliardi ...

Ventidue milioni e mezzo di buoni motivi Ecco perché il calcio non fa retromarcia : Pecunia non olet. Lo disse l'imperatore Vespasiano nel I secolo dopo Cristo. Lo ribadisce, oggi, il mondo del calcio compatto. Il denaro non puzza e anzi fa comodo, molto comodo. E poco importa chi ...