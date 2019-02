Xiaomi Mi 9 in vendita fra 2 giorni | l’anteprima per capire se vale la pena valutare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) Dal 28 febbraio sarà possibile acquistare loMi 9, il nuovo smartphone al top di gamma che l’azienda cinese ha presentato al Mobile World Congress 2019 in corso a Barcellona. In Italia i prezzi sono di 449,90 euro per la versione con 6 Gigabyte di memoria RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione, e di 529,90 euro per l’allestimento con 128 Gigabyte di spazio di archiviazione. Listini aggressivi se si pensa alle quotazioni medie dei top di gamma, sintomo della volontà del produttore di conquistare velocemente quote di mercato. Madavvero lafare questo acquisto? Per rispondere vi proponiamo la nostra anteprima, ossia le prime impressioni che ci ha fatto il Mi 9 dopo averlo maneggiato per qualche ora.Parliamo di un prodotto che pesa 173 grammi e ha dimensioni di 157,5 x 74,67 x 7,61 mm, misure dettate per lo più dal grande schermo da 6,39 pollici. Le ...