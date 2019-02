WWE Raw 25-02-19 Risultati e Report

WWE – L’annuncio di Roman Reigns a RAW : “la leucemia è in remissione - sono tornato!” [VIDEO] : Roman Reigns ritorna sul ring di RAW per un importante annuncio: la leucemia è in remissione, il ‘Big Dog’ è pronto a tornare sul ring Nella puntata di RAW andata in onda nella tarda notte italiana era previsto un importante ritorno sul ring: quello di Roman Reigns. L’ariete dello Shield era stato costretto a restare lontano dal ring per diversi mesi, da quando lo scorso ottobre aveva annunciato a tutti i fan della WWE di ...

WWE Raw 18-02-19 Risultati e Report : WWE Monday Night Raw, Lunedì 18 Febbraio 2019, Risultati e ReportA Lafayette, in Lousiana, il Raw post-Elimination Chamber 2019 vedrà le prime campionesse femminili della storia, Bayley e Sasha Banks, così come il nuovo Intercontinental Champion Finn Balor. Occhio anche alla presenza dei Revival.Report WWE Monday Night Raw, Lunedì 18 Febbraio 2019La puntata si apre con TRIPLE H sul ring, che ci ricorda gli avvenimenti accaduti ieri sera e di ...

WWE Raw 11-02-19 Risultati e Report : WWE Monday Night Raw 11 Febbraio 2019 Risultati e ReportNell’ultimo Raw prima di WWE Elimination Chmaber 2019, svolto a Gran Rapids nella Van Andel Arena, Becky Linch sarà ospite della famiglia Mcmahon, mentre i Revival sfideranno i campioni Gable & Roode per i titoli di coppia.Report WWE Monday Night Raw 11 Febbraio 2019La puntata parte con l’ingresso nel ring di TRIPLE H e di STEPHANIE MCMAHON! Dopo aver menzionato la card ...

WWE Raw 04-02-19 Risultati e Report : WWE Monday Night Raw 4 Febbraio 2019 Risultati e ReportA Raw, svolto al Moda Center di Portland, Stephanie Mcmahon ha invitato la vincitrice della Royal Rumble 2019 Becky Linch nello show rosso, mentre si attendono sviluppi sul campione intercontinentale Bobby Lashley, impegnato contro Finn Balor.Report WWE Monday Night Raw 4 Febbraio 2019La puntata si apre con STEPHANIE MCMAHON sul ring, che dà il benvenuto a tutti…MA VIENE SUBITO ...

WWE Raw 28-01-19 Risultati e Report : WWE Monday Night Raw 28 Gennaio 2019 Risultati e ReportNel WWE Monday Night Raw post-Royal Rumble, in diretta sempre dalla Chase Field di Phoenix, vedremo la scelta dei 2 vincitori delle Royal Rumble, ovvero Seth Rollins e Becky Linch, che aprirà la Road to WrestleMania 35!Report WWE Monday Night Raw 28 Gennaio 2019La puntata si apre con l’ingresso del vincitore della Royal Rumble 2019…SETH ROLLINS!!! Il Kingslayer è visibilmente ...

WWE Raw 21-01-18 Risultati e Report : WWE Monday Night Raw 21 Gennaio 2019 Risultati e ReportBenvenuti a WWE Monday Night Raw in Oklahoma City; a 6 giorni dalla disputa della Royal Rumble 2019, vedremo il ritorno del campione universale Brock Lesnar e il primo faccia a faccia con lo sfidante Finn Balor.WWE Monday Night Raw 21 Gennaio 2019 ReportLa puntata si apre con il video tributo per Martin Luther King.Nel ring arriva l’UNIVERSAL CHAMPION BROCK LESNAR e PAUL HEYMAN! ...

WWE – Alexa Bliss - segmento hot a RAW : un assistente la scopre senza reggiseno e si alzano… gli ascolti [VIDEO] : segmento piuttosto hot in quel di RAW: un assistente, fin troppo ‘zelante’, apre la porta del camerino di Alexa Bliss mentre la stella WWE si sta cambiando! Il video, cliccatissimo, diventa argomento di dibattito sui social Nell’ultima puntata di RAW è stato mostrato un particolare segmento del backstage che ci ha riportato indietro ai tempi dell’Attitude Era. Protagonista un assistente fin troppo insistente che, ...

WWE Raw 14-01-19 Risultati e Report : Risultati e Report WWE Monday Night Raw 14 Gennaio 2019Benvenuti a WWE Monday Night Raw, che si svolgerà in Tennessee a Menphis; piatto principale della giornata il Triple Threat valevole per il titolo intercontinentale tra Ambrose, Lashley e Rollins.Report WWE Raw 14 Gennaio 2019Si parte con l’arrivo della limousine del CHAIRMAN VINCE MCMAHON!Sul ring però, arriva BRAUN STROWMAN, che ribadisce come alla Royal Rumble Brock Lesnar ...

WWE – La famiglia McMahon non fa sconti : cambiano i gm di Raw e SmackDown : Come annunciato dal patron della WWE Vince, la famiglia McMahon gestirà in prima persona gli show di Raw e SmackDown: sollevati dagli incarichi di gm Baron Corbin e Paige Dopo aver archiviato TLC, l’ultimo PPV dell’anno, conclusosi con fra luci e ombre, Vince McMahon aveva annunciato la sua presenza a Raw al fine di ‘dare una scossa’ ad ascolti e qualità dei prodotti offerti dei due principali show della WWE. Come spiegato a Raw, la ...