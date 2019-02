“We will rock you” | dopo 12 anni di repliche a Londra arriva in Italia

ilfogliettone

(Di martedì 26 febbraio 2019) La nuova produzionena del musical WeYou fa tappa a Roma dal 27 febbraio al 3 marzo. Partito da Civitanova Marche il 20 ottobre e35, il tour del musical tra i più rappresentati al mondo, con oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12consecutivi dial Teatro Brancaccio, dove infiammerà il palcoscenico al ritmo di 20 dei più grandi successi dei Queen, per oltre due ore e mezza di spettacolo."WeYou" è stato prodotto nella versione originale da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. In, grazie soprattutto al lavoro e alla credibilità della Barley Arts, il musical,il grande successo della sua prima edizione nel 2009, è stato riproposto in una nuovissima produzione - messa in scena da un nuovo cast e concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta. Il tour ...