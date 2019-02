Volley femminile | CEV Cup 2019 | Busto Arsizio scatenata in Ungheria | demolito il

Schwerin-Scandicci - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si chiuderà questa sera il cammino della Savino Del Bene Scandicci nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione toscana sarà impegnata in trasferta sul campo del SCC Palmberg Schwerin, in una sfida del tutto ininfluente ai fine della classifica per le ragazze allenate da Carlo Parisi. Lucia Bosetti e compagne hanno infatti ipotecato l’accesso ai quarti di finale superando Conegliano nello scontro ...

Conegliano-Lodz - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si gioca Conegliano-Lodz, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere devono assolutamente vincere per 3-0 e poi sperare in una serie di incastri per essere tra le tre migliori seconde e dunque qualificarsi ai quarti di finale, le Campionesse d’Italia possono tranquillamente travolgere la compagine polacca ma sarà poi fondamentale che i ...

Novara-Cannes - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si gioca Novara-Cannes, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi ospitano la compagine francesi in un incontro che può tranquillamente assumere i connotati dell’amichevole: le ragazze di Massimo Barbolini sono già certe della qualificazione ai quarti di finale e di essere testa di serie nel sorteggio del turno a eliminazione diretta, le ...

Volley : Champions Femminile - Conegliano cerca la vittoria qualificazione : ROMA- Una giornata da vivere tutta d'un fiato, quella di martedì 26 febbraio: terminerà infatti la fase a gironi della CEV Volleyball Champions League e in poche ore si conoscerà il destino di molte ...

Volley femminile - le migliori italiane della 21^ giornata di Serie A1. Valentina Tirozzi e Laura Partenio determinanti : Si è svolta nel fine settimana la 21^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La principale sorpresa è stata la sconfitta di Novara a Monza, grazie alla quale Conegliano ha potuto allungare al comando della classifica. Di seguito le giocatrici italiane che hanno brillato maggiormente nell’ultimo turno di campionato. Valentina Tirozzi E RAPHAELA FOLIE. La coppia azzurra è risultata decisiva nella fondamentale e complicata ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano vince e stacca Novara : I TABELLINI- CLUB ITALIA CRAI - IMOCO Volley Conegliano 1-3 , 33-31 15-25 17-25 27-29, CLUB ITALIA CRAI: Morello, Nwakalor 15, Fahr 9, Enweonwu 6, Omoruyi 7, Lubian 11, De Bortoli , L, , Pietrini 11, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata. Conegliano supera il Club Italia e allunga in testa - Casalmaggiore sale al quarto posto : Dopo gli anticipi tra Monza e Novara e tra Scandicci e Busto Arsizio andati in scena ieri sera, si è conclusa oggi con le restanti quattro partite in programma la 21a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano ha approfittato del passo falso delle piemontesi per allungare in solitaria al comando della classifica, mentre Casalmaggiore è salita al quarto posto grazie al quarto successo consecutivo. In coda ...

Volley : A1 Femminile - Scandicci supera Busto solo al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- Starting six: Scandicci parte con Malinov - Haak, Adenizia - Stevanovic, Bosetti - Vasileva, Merlo libero. La UYBA risponde con Orro - Grobelna, Bonifacio - Botezat, Gennari - ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara crolla a Monza! Scandicci batte Busto al tie-break : Sono arrivate grandissime sorprese negli anticipi della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che si completerà domani pomeriggio. La capolista Novara è clamorosamente crollata sul campo della lanciatissima Monza, le piemontesi erano passate in vantaggio vincendo il primo set ma a quel punto le brianzole si sono scatenate e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-16; 25-20; 25-20). Alla Candy Arena le rosablù si sono fatte trascinare da ...

Volley : A2 Femminile - Perugia-Soverato match clou della Pool Promozione : L'augurio è quello di avere una grande affluenza di pubblico, trasformando in una serata di festa e sport questo match tra due eccellenze della pallavolo piemontese '. ' Il Cus Torino è stata la mia ...

Volley femminile - Serie A 2019. 25ma giornata : Novara rischia a Monza - che battaglia tar Scandicci e Busto Arsizio! : Sono due gli scontri al vertice (entrambi in programma domani) che infiammano la 25ma giornata della Serie A1 femminile di Volley con punti pesanti in palio un po’ in tutte le “battaglie” in corso quando mancano solo sei turni al termine della regular season. C’è la sfida per il primo posto che, al momento, sembra interessare Novara e Conegliano, appaiate in vetta alla graduatoria. Se l’Imoco Conegliano è impegnato ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci-Conegliano 3-2 - le toscane ai quarti di finale! Pantere con le spalle al muro : Il derby italiano valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile ha espresso un verdetto forte e chiaro: Scandicci si è qualificata per i quarti di finale ed è tra le otto grandi d’Europa alla sua prima apparizione nel torneo, Conegliano è invece con le spalle al muro ed è obbligata a vincere l’ultima partita contro il Lodz e a sperare in incroci favorevoli dagli altri gironi per essere tra le tre ...