Volley | CEV Cup 2019 | Trento indemoniata ad Atene | schiantato l’Olympiacos e finale a un

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio scatenata in Ungheria - demolito il Bekescsaba e finale a un passo : Busto Arsizio ha demolito il Bekescsaba con un roboante 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley femminile e ora è davvero a un passo dalla qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle hanno dominato in lungo e in largo contro le modeste magiare e ora basterà vincere due set nel ritorno al PalaYamamay per sfidare in finale la vincente ...

CEV Volleyball Cup - Yamamay Busto Arsizio in Ungheria per la semifinale d'andata contro il Bekescsaba : CEV Cup: Yamamay E-Work Busto Arsizio in Ungheria per la semifinale di andata contro il Bekescsaba. Diretta martedì alle 18.00 su DAZN Ancora una volta tra le prime quattro della CEV Volleyball Cup, ...

Volley : Cev Cup - Busto in due set conquista la semifinale : MULHOUSE , FRANCIA, - La Yamamay E-Work Busto Arsizio centra l'obiettivo, vince anche al ritorno dei Quarti contro il Mulhouse, bissando la vittoria dell'andata, ed accede alle semifinali di Cev Cup . ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio glaciale contro il Mulhouse - Farfalle in semifinale! : Busto Arsizio si è qualificata alle semifinali della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle non hanno avuto alcun problema contro il Mulhouse di fronte ai 2300 spettatori del Palais des Sports della città francese e possono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Le biancorosse, forti della vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata in casa, dovevano vincere due set per conquistare ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento passeggia sull’Amriswil - dolomitici in semifinale con scioltezza : Trento non ha avuto alcun problema ad asfaltare il malcapitato Amriswil per 3-0 (25-22; 25-13; 25-16) e a qualificarsi alle semifinali della CEV Cup 2019 di Volley maschile: i Campioni del Mondo, di fronte ai 2500 spettatori della BLM Group Arena, replicano il risultato netto del match d’andata e proseguono così la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici, reduci dalla semifinale persa in Coppa ...

Trento-Amriswil - CEV Cup Volley 2019 : ritorno quarti di finale. Orario d’inizio e come vederla in tv : Chiusa con la sconfitta in semifinale l’avventura nelle Final Four di Coppa Italia, Trento riprende oggi il proprio cammino europeo con una partita da non sbagliare. La formazione guidata Angelo Lorenzetti ospita gli svizzeri dell’Amriswil nel ritorno dei quarti di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile. Simone Giannelli e compagni hanno già un piede in semifinale, visto il netto successo nella partita di andata, vinta con ...

Volley : Cev Cup - Trento contro il Lindaren per il ritorno dei Quarti : Trento- La Trentino Itas affronta mercoledì sera alle 20.30, davanti al pubblico amico, il Lindaren Volley Amriswil nel ritorno dei Quarti di Finale di Cev Cup . La formazione di Lorenzetti devono ...

Volley : Cev Cup - Busto in Francia per finire l'opera con il Mulhouse : Mulhouse, Francia,- Partirà mercoledì mattina alle 9 la spedizione della Yamamay E-Work Busto Arsizio , attesa in Francia dall' ASPTT Mulhouse VB per il ritorno dei quarti di finale di Cev Cup: al ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio travolge il Mulhouse e si avvicina alle semifinali : Busto Arsizio non si ferma più in Europa e sconfigge il Mulhouse per 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno festeggiato di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà conquistare due set nel ritorno in terra francese ...

Volley : Cev Cup - nell'andata dei Quarti Trento vince sul campo del Lindaren : La seconda parte di set è contraddistinta anche dalla battuta vincente di Candellaro , 16-11, time out dei locali, , che consente ai Campioni del Mondo di viaggiare veloci verso l'1-0 , 19-14, 22-15, ...

Volley : Cev Cup - Trento senza problemi sul campo del Lindaren : LA CRONACA DEL MATCH - Angelo Lorenzetti tiene ancora a riposo Kovacevic e conferma fra i titolari Maarten Van Garderen; nello starting six c'è poi posto per Giannelli in regia, Vettori opposto, ...

CEV Volleyball Champions League - Modena si prepara alla sfida contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle : le sensazioni di Urnaut : Tine Urnaut racconta con quale spirito l’Azimut Modena si è preparata alla sfida di CEV Volleyball Champions League contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match esterno di CEV Volleyball Champions League che vedrà Modena Volley scendere in campo con lo Zaksa Kedzierzyn-kozle per il quinto turno del Pool B. A disposizione dei media Tine ...

Volley : Cev Cup - Trento in Svizzera per sfidare il Lindaren : Trento -Cammino in CEV Cup immacolato per la Trentino Itas che giunge ai Quarti di Finale della competizione con quattro vittorie nette, 1 solo set lasciato agli avversari, conquistate nei doppi ...