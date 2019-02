Vittorio Feltri | l' avvertimento sulle balle dopo il trionfo di Salvini | I voti sono

Vittorio Feltri seppellisce Luigi Di Maio : 'Mettiti a cuccia - sei finito. Ecco con chi lo sostituirà il M5s' : Bibite? Bibite? Grillo si è scocciato di te e delle tue sparate da apprendista stregone, e minaccia di abbandonare la guida politica. Ha intuito pure lui che le stelle si stanno spegnendo. Ci ...

Vittorio Feltri ricorda l'amico Alberto Rizzoli : "Da dove nasce il desiderio di togliersi la vita" : È sbagliato liquidare il suicidio come una patologia mentale. La voglia di morire nasce dal profondo dell' animo e di norma si sviluppa sulle radici del dolore, della sofferenza provocata da motivi individuali difficili da identificare. Quando ero un giovane cronista ebbi un direttore, Andrea Spada,

Vittorio Feltri - lo schiaffone ai sinistri : "Ecco chi sono i razzisti" : Chi sono davvero i razzisti? Come classificarli? Una proposta tassonomica, stringatissima ma efficace, arriva da Vittorio Feltri su Twitter. Già, il direttore di Libero si interroga sul punto è dà anche una risposta. "I razzisti - cinguetta - si dividono in due categorie: i razzisti e gli antirazzis

Vittorio Feltri - inutile pressare Salvini : i grillini gli hanno legato le mani : Ci vuole molto a capire che in una coalizione, come in una azienda, chi ha più voti o più azioni conta maggiormente e decide l' ottanta per cento delle cose da fare? L' economia va da schifo non solo ...

"Se il sesso è un dono di Dio allora i preti...". Vittorio Feltri a Bergoglio : la verità che nessuno osa : "Il Papa sostiene che il sesso è un dono di Dio. E allora lasciate che lo pratichino senza tante storie anche i preti". Lo asserisce il direttore di Libero Vittorio Feltri su Twitter: un ragionamento che in effetti non fa una piega. Secondo Papa Francesco nelle scuole bisognerebbe dare un'educazion

Vittorio Feltri - la verità che non vi dicono sull'arresto di Formigoni : "Vi spiego perché ce l'hanno con lui" : Si impegnano allo scopo di spedire in carcere Formigoni, condannandolo a una pena esagerata, 5 anni e 10 mesi, che per un uomo di 71 anni è un mezzo ergastolo. Sarebbe troppo quand' anche fosse colpevole, però non ho capito dove stiano le prove della corruzione. Non gli hanno trovato una lira, gli r

Vittorio Feltri - la rabbia e il sospetto sui giudici : "Ecco perché Roberto Formigoni è finito in galera" : Per Roberto Formigoni si spalancano le porte del carcere. L'ex governatore della Lombardia è arrivato in penitenziario a Bollate, dopo la conferma in Cassazione della condanna per corruzione a 5 anni e 10 mesi (dai 7 e mezzo iniziali). Lo ha fatto riuscendo a dribblare giornalisti e fotografi assiep

Vittorio Feltri - la proposta estrema : 'Come fermare le persecuzioni a c*** dei giudici' : Viene voglia di scherzare osservando quanto avviene in Italia e forse in tutto il mondo. I grillini hanno messo sulla bandiera l'onestà , poi si scopre che in casa loro si lavora e si paga in nero oppure si commettono scorrettezze amministrative abbastanza gravi. Un tempo non ...

Vittorio Feltri e l'arresto dei genitori di Matteo Renzi : 'Che vaccata quei due vecchi ai domiciliari' : Paga un prezzo eccessivo: e a saldare il debito oltre a lui sono coloro che lo hanno messo al mondo. di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri e l'arresto dei genitori di Matteo Renzi : "Che vaccata quei due vecchi ai domiciliari" : Non so se l'arresto domiciliare dei genitori di Matteo Renzi sia giustificato o no. Non mi intendo di bancarotta e di fatturazioni fasulle. Ma so che prima di rinchiudere dei cittadini sarebbe meglio processarli e provarne la colpevolezza. Nel caso specifico invece i pm e similari hanno parlato di r

Vittorio Feltri e il voto online sul caso Diciotti : 'La buffonata del club grillino di storditi' : Ci mancava il processo web a Matteo Salvini per la storia della Diciotti, una iniziativa folle. I simpatizzanti del Movimento 5 Stelle sono stati invitati a esprimere una opinione circa la necessità o ...

Vittorio Feltri : 'Matteo Renzi - i suoi nemici godono. Stesso odio che colpì Craxi - Andreotti e Berlusconi' : Anche Myrta Merlino sempre su Twitter aveva commentato: 'Salvini, Renzi e la magistratura: chi pensava che l'intreccio malato tra politica e giustizia fosse un ricordo del passato si sbagliava di ...

Vittorio Feltri : "Matteo Renzi - i suoi nemici godono. Stesso odio che colpì Craxi - Andreotti e Berlusconi" : "Ma quanto godono i numerosi nemici di Renzi per le sue disgrazie di famiglia". Vittorio Feltri, con un post su Twitter, commenta così il caso dell'arresto ai domiciliari dei genitori di Matteo Renzi avvenuto ieri 18 febbraio. "Si estende l'odio che colpì Craxi, Andreotti e Berlusconi", conclude il

Vittorio Feltri infierisce su Polverini e Prestigiacomo - perché con loro il Cav è autolesionista : Renata Polverini ha rilasciato un' intervista irresistibilmente comica al Dubbio di Sansonetti in cui esprime preoccupazione per la eventuale concessione dell' autonomia alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia, paventando il rischio che essa sia un primo passo verso la secessione. Una idiozia ai li