Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO UN INCIDENTE IN VIA PALOMBARESE RALLENTA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO: RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; LAVORI IN CORSO ANCHE SUL PONTE DELLA SCAFA, CON SENSO UNICO ALTERNATO: RIPERCUSSIONI SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO: RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; CI SPOSTIAMO A LATINA DOVE PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE SUD; AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO IN VIA NOMENTANA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO DISAGI E CODE TRA TOR LUPARA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E LA STESSA TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA AURELIA E Roma FIUMICINO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA TRA AURELIA E Roma FIUMICINO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTESIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO RACCORDO PRIME CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, TROVIAMO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA. IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TROVIAMO CODE TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI DALLA PISANA FINO ALLA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA A24 Roma-TERAMO E TIBURTINA. IN INTERNA, INVECE, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E A24. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA A24 Roma-TERAMO E TIBURTINA. IN INTERNA, INVECE, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E CASILINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA PISANA E AURELIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI E CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL ...