Venezuela | Usa annunciano nuove sanzioni

Maduro : Usa vogliono guerra in Venezuela : 16.19 Gli Usa "cercano di provocare una crisi per giustificare un'escalation politica e un intervento militare in Venezuela, per portare la guerra in Sudamerica".Lo ha detto il presidente Venezuelano Maduro in un'intervista. Si tenta di "stabilire un governo parallelo in Venezuela perché gli Usa vogliono il petrolio e per questo sono pronti a fare una guerra", afferma Maduro. "Non ho paura di Trump, ma degli uomini di cui si circonda" e a "un ...

Venezuela - sanzioni Usa a 4 filo Maduro : 22.55 Il Dipartimento al Tesoro americano ha varato sanzioni contro quattro governatori del Venezuela alleati di Maduro. Sono accusati da Washington di aver contribuito a bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nel Paese.

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa : sanzioni più forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perché prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogotà con l'opposizione di Juan Guaidò ed il vicepresidente americano Mike Pence, ...

USA - Pompeo : tutte le opzioni sul tavolo per la crisi Venezuelana - : Gli ulteriori passi americani nell'ambito della crisi politica venezuelana saranno focalizzati nel ribadire il sostegno al leader dell'opposizione Juan Guaidò, nella consegna degli aiuti umanitari e nel rafforzamento della coalizione internazionale, ha ...

Guaido’ alla comunità internazionale : “Liberiamo il Venezuela da Maduro”. Usa : “Il presidente ha giorni contati” : Nessun convoglio di aiuti umanitari ancora è riuscito a entrare in Venezuela. La linea dura del presidente Nicolas Maduro finora tiene banco. Ieri scontri alle frontiere con il Brasile, hanno prodotto 4 morti, e con la Colombia, centinaia di feriti. Le forze di sicurezza di Maduro sono intervenute con le armi per bloccare i convogli di camion con gli aiuti. Decine i soldati Venezuelani che hanno disertato. Ma la tensione continua a salire. Il ...

Venezuela - AVVELENATO DEPUTATO SUPERLANO/ Morto l'assistente 'Usa pronti all'azione' : VENEZUELA, il DEPUTATO dell'opposizione, Freddy SUPERLANO, è stato AVVELENATO e il suo assistente è Morto. Stati Uniti pronti ad entrare in azione

Venezuela - Arreaza : gli USA vogliono la guerra - : "Il segretario Pompeo, specialista della CIA sotto falsa bandiera, crede che ingannerà il mondo con un camion incendiato in Colombia dai suoi stessi agenti… Pompeo e i suoi sicari hanno ...

Venezuela - Amnesty accusa Maduro di ordinare esecuzioni e arresti arbitrari - Sky TG24 - : L'organizzazione internazionale che si batte per i diritti umani denuncia "uso eccessivo della forza in una escalation della sua politica di repressione". In gennaio, durante la protesta, 41 morti e ...

Maduro sicuro - "il mondo combatterà con il Venezuela" se ci sarà invasione militare USA - : "Se il Venezuela verrà attaccato dall'impero degli Stati Uniti, i popoli del mondo si alzeranno e cominceranno a combatterlo insieme", ha dichiarato intervenendo di fronte ai laureati dell'università ...

Cuba : Usa attaccheranno il Venezuela : 0.34 Per il governo di Cuba gli Stati Uniti cercano di giustificare un "attacco militare" in Venezuela con il pretesto di aiuti umanitari. Per questo ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché blocchi questo disegno. In una conferenza stampa il ministro degli Esteri Cubano, Bruno Rodriguez, ha ripetuto che già si stanno "realizzando "voli militari" statunitensi da basi nell'area con personale delle operazioni speciali e ...

Venezuela - video di Guaidò al comizio di Trump : 'Grazie Usa' - Il tycoon : 'Il socialismo muore - la democrazia nasce' : "Gli occhi del mondo sono sugli ufficiali che stanno ancora mantenendo Maduro al potere", ha affermato. Usa per soluzione pacifica, ma aperti a tutto - Di fronte agli esuli Venezuelani accorsi alla ...