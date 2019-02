Venezuela | Guaidò ' avverte' Maduro | se mi arresti ci sarà una risposta senza precedenti

Venezuela - passo indietro di Guaidò : «No all'uso della forza» : Un passo indietro di Juan Guaidò, leader dell'opposizione in Venezuela e presidente autoproclamato. Guaidò, a differenza di quanto ci si sarebbe attesi, non ha proposto un intervento militare esterno ...

Venezuela - Guaidò incontra i militari a Cucuta : "Insieme libereremo il Paese" : Il presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha incontrato i militari a Cucuta, nella regione di Santandar, per chiedergli di seguirlo nel tentativo di liberare il Paese. courtesy_Instagram_...

Venezuela - vertice a Bogotà : Guaidó chiederà uso forza contro Maduro - : Il leader dell'opposizione incontrerà il vicepresidente Usa Mike Pence e i Paesi del gruppo di Lima che lo sostengono. Ma l'Ue e molti altri Stati latinoamericani sono pronti ad opporsi a una ...

Guaidó resta in Colombia e avverte Maduro : “Tutte le opzioni per liberare il Venezuela” : Scendendo le scale dell’aereo militare che lo ha portato da Cucuta a Bogotà, con onori da Capo di Stato, Juan Guaidó deve aver fatto mente locale a tutto quello che è successo negli ultimi quaranta giorni nella sua vita e alle scelte difficili da compiere adesso. Un labirinto per questo ingegnere 35enne entrato in politica a causa della grave crisi...

CAOS Venezuela/ L'ipotesi del Vaticano - e di Guaidó - per evitare una strage : Tensione in VENEZUELA: ieri Maduro ha scatenato una repressione. Intanto è in atto una manovra diplomatica promossa dal Vaticano

Venezuela - Guaidò : "Ogni opzione contro Maduro" : Venezuela nel caos: tensioni al confine con Colombia e Brasile. Il presidente Maduro ha fatto incendiare i camion con gli aiuti umanitari internazionali entrati nel Paese. Dura la repressione del ...

Guaido’ si appella a comunità internazionale : “Liberiamo il Venezuela da Maduro”. Usa : “Il presidente ha i giorni contati” : Nessun convoglio di aiuti umanitari ancora è riuscito a entrare in Venezuela. La linea dura del presidente Nicolas Maduro finora tiene banco. Ieri scontri alle frontiere con il Brasile, hanno prodotto 4 morti, e con la Colombia, centinaia di feriti. Le forze di sicurezza di Maduro sono intervenute con le armi per bloccare i convogli di camion con gli aiuti. Decine i soldati Venezuelani che hanno disertato. Ma la tensione continua a salire. Il ...

Deputato Venezuelano avvelenato in Colombia - morto l’ assistente. Guaidò : “Ogni opzione per cacciare Maduro” : Un Deputato dell’opposizione venezuelana Freddy Superlano e il suo assistente Carlos José Salinas sono stati avvelenati durante un cena in un ristorante della città di Cúcuta in Colombia. Salinas è morto mentre Superlano è stato ricoverato in un ospedale della città in condizioni molto serie. ...

Caos Venezuela - Guaidò : valutare ogni opzione contro Maduro : Il leader dell'opposizione Venezuelana Juan Guaidò ha detto che incontrerà lunedì il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel vertice d'emergenza dei ministri degli Esteri del gruppo di Lima ...

Venezuela - Guaidò annuncia arrivo aiuti. Scontri al confine : “Ci sono vittime”. Maduro rompe relazioni con Colombia : Scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Dopo che il leader dell’opposizione Juan Guaidò ha annunciato l’arrivo degli aiuti umanitari e i suoi simpatizzanti hanno tentato di forzare i blocchi affrontando la dura repressione dei militari, Nicolas Maduro ha annunciato la rottura di “tutte le relazioni diplomatiche e politiche” con il governo “fascista” della Colombia, esortando i diplomatici Colombiani ad ...

Venezuela - scontri a confine con Colombia. Guaidò : entrati primi aiuti : "Hanno mandato al fronte delle donne, pensando che le avremmo aggredite - ha detto Guaidò su Twitter - invece hanno mostrato al mondo il volto delle madri Venezuelane, che hanno la forza di piangere ...

Scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Guaidò spinge per gli aiuti umanitari - Maduro : "Intervento imperialista" : Il Venezuela vive ore drammatiche oggi, con il leader dell'opposizione Juan Guaidò e i suoi simpatizzanti che tentano di far entrare nel Paese gli aiuti umanitari per una popolazione stremata, ma affrontano una dura repressione delle forze dell'ordine, fedeli al governo di Nicolas Maduro. Da Caracas il leader chavista ha ribadito di respingere la "presunta assistenza internazionale" che è in realtà "un intervento ...