Venezuela | ' anche per italiani è un inferno al confine col Brasile'

Venezuela - la grande fuga da violenza e povertà : “Ti ammazzano anche solo per rubarti un paio di scarpe” : “Siamo al punto che i morti vengono abbandonati negli obitori, perché la gente non ha i soldi per pagare la sepoltura. Oppure che si scava una buca e si interrano di nascosto”. Questa immagine, più di mille altre, dà il tenore del profondo sconquasso attraversato dalla società Venezuelana. A raccontarlo al fattoquotidiano.it sono alcuni giovani giunti in Italia negli scorsi mesi. Sono sempre di più, infatti, i Venezuelani che lasciano il paese, ...

Venezuela - oggi la partita decisiva - anche per l'America - : ... il concerto promosso dal milionario inglese Richard Bronson, ha avuto un successo clamoroso, con la partecipazione di decine e decine di artisti tra i più famosi del mondo latino, eserciti di ...

Anche all'Italia fanno gola le risorse del Venezuela. Il caso del coltan : ... aereospaziale e armamenti, per rafforzare i legami commerciali con il mercato italiano e fare fronte alla "guerra economica" diversificando l'economia. Nel 2017 è iniziato lo sfruttamento del coltan ...

Venezuela : anche Guaidò si appella Papa : 16.20 anche il presidente autoproclamato del Venezuela Guaidò si appella al Papa. In precedenza, era stato Maduro a richiedere la mediazione del Pontefice. "Faccio appello a tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, per collaborare alla fine dell'usurpazione, per un governo di transizione, per portare a elezioni veramente libere,al più presto", dice Guaidò in un'intervista. "Sarei felice di ricevere il Papa nel nostro Paese". ...

Venezuela - anche Salvini sulla linea di Mattarella. E Maduro dice che non accetta nuove presidenziali : Il vicepremier leghista prova a rompere l'impasse nel governo: 'Apprezzo l'equilibrio del presidente del Consiglio Conte, ma Maduro è un delinquente, un fuorilegge, subito elezioni'. Il leader ...

Venezuela - Alessandro Di Battista insultato anche da Guaidò : "Perché è soltanto un ignorante" : Sul caso-Venezula, l'Italia, complici le forzature grilline e di Alessandro Di Battista in particolare a favore del dittatore comunista Nicolas Maduro, non riesce a prendere posizione. Un'altra grana per il governo: Lega e M5s riescono a battibeccare anche per Caracas. Ma, si diceva, Di Battista. Co

Vi spiego il ruolo di pivot in Sudamerica del Brasile di Bolsonaro - anche in Venezuela - : ... storicamente e logisticamente condizionati dall'ingombrante e potente economia brasiliana. Da solo il 'Gigante' verde-oro rappresenta in termini spaziali la metà del continente Sudamericano, ...

Venezuela in piazza - Maduro : "Il colpo di stato è fallito" e ringrazia anche Roma | Guaidò : il dittatore è rimasto solo : Un generale dell'Aeronautica si schiera con Guaidò e dichiara: "Pronti due aerei per il presidente, è ora che se ne vada". Ma Maduro esulta davanti a un corteo di militari: "Hanno già perso e non se rendono conto"

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Venezuela - anche il generale dell'aeronautica contro Maduro : "Guaidó è il nostro presidente - difendiamolo" : Il governo del presidente Nicolás Maduro, perde un altro pezzo. In queste ore di scontri di piazza, anche un generale dell'aeronautica Venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, direttore della Pianificazione strategica dell'alto comando militare dell'Aviazione bolivariana, si è schierato con Juan Guaidò, il giovane leader 35enne autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela in attesa di nuove elezioni.Il discorso contro Maduro"Sono ...