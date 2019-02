Uomini e donne | Natalia Paragoni | Il mio interesse per Ivan è andato scemando

Oggi Uomini e Donne : Luigi si scusa. Maria De Filippi interviene : Luigi Mastroianni si scusa prima della scelta a Uomini e Donne: parla la De Filippi E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata molto importante per Luigi Mastroianni visto che è l’ultima prima dell’evento tanto atteso: la sua scelta. Il ragazzo con chi deciderà di fidanzarsi tra Irene Capuano e Valentina Galli? Chissà, intanto Oggi Luigi, prima della scelta, ha colto la palla al balzo ...

Uomini e donne - Manuel contro Davide : "Pagliaccio" (VIDEO) : Manuel vs. Davide, da che parte state? #Uominiedonne pic.twitter.com/BA6mNIxtCA— Uomini e donne (@Uominiedonne) 26 febbraio 2019 Nel corso della puntata del trono classico di Uomini e donne andata in onda martedì 26 febbraio 2019, si è verificato un accesso confronto tra Manuel e Davide. I due corteggiatori di Angela Nasti hanno discusso dopo la visione dell'esterna in cui Davide ha passeggiato con la tronista per le vie di Roma indossando ...

News Uomini e Donne - Nilufar ha un incidente : cos’è successo : Nilufar Addati fa un incidente in auto: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne Queste ultime ore non sono state delle più semplici per Nilufar Addati. Cos’è successo? Ha fatto un incidente in auto. E’ stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo su instagram poco fa, asserendo: “La giornata è iniziata con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a ...

Gossip Uomini e Donne - Ivan sceglie Sonia : la risposta di lei : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino fidanzati: la nuova coppia di Uomini e Donne Ieri sera è stata registrata finalmente la scelta di Ivan Gonzalez. E in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it c’è stato un clamoroso colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cos’è successo? In pratica Ivan di Uomini e Donne ha scelto Sonia Pattarino, la quale ha risposto sì. Una scelta un po’ inaspettata ...

Uomini e Donne - la scelta di Ivan Gonzalez è... : Poche ore fa è stata registrata la scelta al castello di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo che il pubblico italiano ha conosciuto prima nei panni di tentatore a Temptation Island Vip.Dopo aver corteggiato a lungo Valeria Marini nel programma condotto da Simona Ventura, il giovane è stato poi eletto al trono di Uomini e Donne in quest'ultima stagione del programma; il suo percorso nel dating show è ora giunto a conclusione e presto ...

Angela Nasti : età - altezza - peso - sorella della tronista di Uomini e Donne : Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. Giovanissima e bellissima, è figlia di Gabriella ed Enzo, che l’hanno sempre seguita passo passo tra eventi, sfilate e shooting, ma è anche la sorella della più famosa Chiara, influencer e fashion blogger che si è fatta notare nell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. Più piccola di un anno di Chiara, Angela è la classica bellezza partenopea: occhi da cerbiatto, capelli lunghissimi color ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi : le prime dediche d'amore (foto) : A due settimane dalla scelta, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono molto affiatati. Su Instagram, la neo coppia ha condiviso con i propri fan i primi attimi di vita in comune. Come il primo risveglio da fidanzati, in cui l'ex tronista, in mutande, balla in camera di fronte ad un'entusiasta Claudia:prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi: le prime dediche d'amore (foto) pubblicato su Gossipblog.it 26 ...

Uomini e Donne anticipazioni - Ivan ha scelto Sonia : il gossip : Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez fa la sua scelta e ricade su Sonia È tempo di scelte per il bel tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Il pubblico che segue assiduamente Uomini e Donne ha notato che nelle ultime settimane Ivan è stato conteso tra Sonia e Natalia. Nella serata di martedì 25 febbraio lo spagnolo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Ivan ha scelto Sonia: il gossip proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - dopo la scelta Lorenzo torna sui social : 'Seguitemi' : Terminata la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è potuto tornare sui social network. I tronisti, infatti, durante il periodo di permanenza al dating-show di Canale 5, sono obbligati a disattivare i rispettivi account social, onde evitare controproducenti collaborazioni. Ebbene, una volta concluso il suo percorso, il "Cobra" ha deciso di ritornare più attivo che mai, e lo ha fatto con una serie di Instagram Stories e ...

Uomini e Donne Trono Over - Stefano Torrisi segnalato con un'altra ragazza : Le anticipazioni del 21 febbraio del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo in onda questa settimana (la programmazione è stata cambiata a causa delle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez), raccontano numero colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Pamela Barretta e Stefano Torrisi. La ormai coppia avrebbe dovuto lasciare il programma per vivere fuori la relazione, ma così non è stato a causa di una segnalazione. Pamela ha ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi innamorato : la dedica a Claudia Dionigi : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social: il primo post dopo la scelta è una dolce dedica per Claudia Dionigi Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che, dopo la scelta, non si sono più separati e si sono mostrati felici e innamorati ai loro fan. Adesso che […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi innamorato: la dedica a Claudia Dionigi proviene da Gossip e Tv.