Universiadi Invernali di Krasnoyarsk | ufficializzata la lista dei convocati delle

(Di martedì 26 febbraio 2019)di Krasnoyark dal 2 al 12 marzo: ecco i 25discipline FISI La Federazione Italia Sport, d’intesa con il C.U.S.I., ha definito la trasferta per la 29ma Universiade Invernale in programma a(Russia) dal 2 al 12 marzo: il referente della delegazione FISI sarà Paolo Carminati. La Commissione Tecnica del C.U.S.I., in accordo con i responsabili di settore della FISI, ha definito la composizione della delegazione universitaria che prenderà parte alla manifestazione.Ecco idisciplina per disciplina.Sci alpino Atleti: Andreis Sebastiano, Baruffaldi Davide, Blengini Alberto, Canclini Fabiano, Canclini Tommaso, Nardelli Martin, Picinini Luca, Salini Alessandro, Sorio Daniele, Vietti Federico. Atlete: Gilardoni Carole, Mascherona Marika, Minotto Matilde, Nobis Martina, Rizzi Angela, Sertorelli Viola, Smaldore ...