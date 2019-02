Universiadi Invernali 2019 | i convocati dell’Italia per la trasferta di Krasnoyarsk

Universiadi Invernali di Krasnoyarsk - ufficializzata la lista dei convocati delle discipline FISI : Universiadi Invernali di Krasnoyark dal 2 al 12 marzo: ecco i 25 convocati delle discipline FISI La Federazione Italia Sport Invernali, d’intesa con il C.U.S.I., ha definito la trasferta per la 29ma Universiade Invernale in programma a Krasnoyarsk (Russia) dal 2 al 12 marzo: il referente della delegazione FISI sarà Paolo Carminati. La Commissione Tecnica del C.U.S.I., in accordo con i responsabili di settore della FISI, ha definito ...