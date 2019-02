Una maratona di film per Me Dea | da dieci anni a fianco delle donne

Olimpiadi 2024 - a Parigi Una maratona “aperta a tutti” : i podisti in gara con i big sullo stesso percorso : Continuano ad arrivare novità riguardo alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si profilano davvero rivoluzionarie. Oggi gli organizzatori francesi hanno chiesto al CIO di introdurre la breakdance ma non si sono fermati a questo visto che ci sono degli importanti stravolgimenti per quanto riguarda la Maratona: la 42 km sarà infatti aperta a tutti, i podisti di qualsiasi livello potranno confrontarsi con i fenomeni che lotteranno per le medaglie, nello ...

Sicilia : approvata la finanziaria dopo Una lunga maratona fiume all'Ars : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - E' stata approvata pochi minuti fa, dopo una maratona fiume, la legge finanziaria dall'Assemblea regionale Siciliana. Superati anche gli ultimi due scogli, gli articoli 10 e 11. La manovra è stata approvata con 34 voti favorevoli e 28 contrari. La seduta è stata sospes

Maura Viceconte - trovata morta l’ex podista azzurra : a fine anno era uscito il suo docufilm - “La vita è Una maratona” : Medaglia di bronzo agli Europei di Budapest del 1998 e un record, quello nei 10mila metri piani in 31’05”, ancora imbattuto da 19 anni. Maura Viceconte, ex stella dell’atletica azzurra, si è tolta la vita nella sua casa di Chiusa San Michele, in provincia di Torino. Aveva 51 anni e dopo la carriera come maratoneta era stata colpita da un tumore al seno. A darne notizia la stessa Federazione italiana atletica leggera. Solo pochi mesi fa, a ...

Il Festival di Sanremo è Una maratona! Tra gag sconclusionate - super gaffe - imprevisti - nuove polmeiche e figuracce - eccotutto quello che è ... : Sanremo 2019, su il sipario. Claudio Baglioni concede il bis, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, e sfida se stesso: lo scorso anno, la prima serata aveva totalizzato oltre il 52 per cento di share.

Atletica - Valeria Straneo : “Una nuova avventura con Baldini - la prima maratona in primavera. Poi ai Mondiali…” : Valeria Straneo si appresta ad affrontare il 2019 con rinnovato entusiasmo, la primatista italiana di maratona ripartirà sotto la guida tecnica di Stefano Baldini e guarda con ottimismo ai Mondiali di Doha, senza abbandonare il sogno di disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. La piemontese è tornata in gara lo scorso 2 dicembre, completando la 42 km di Valencia col tempo di 2h30:26, un ottimo riscontro visto che era reduce da due anni ...

Una maratona a -52 gradi : incredibile ma vero! : Correre d'inverno è un ostacolo per molti. Correre in inverno in Jacuzia, regione russa situato in Siberia, dovrebbe esserlo per tutti, per qualsiasi essere umano, viste le temperature che arriva a ...

Torna Hawaii Five-0 su Rai2 con Una maratona preserale in attesa dell’ottava stagione : episodi e programmazione : In attesa dei restanti episodi dell'ottava stagione, Torna Hawaii Five-0 su Rai2. La seconda rete italiana darà il via a una super maratona preserale che farà compagnia i fan della serie tv ogni giorno. Stando alle prime indiscrezioni, l'appuntamento con Danny, McGarrett e la loro squadra inizierà da lunedì 14 gennaio. Ecco come è suddivisa la programmazione. Si parte dalla prima stagione alle 19:40 con un episodio giornaliero; ogni sabato ...

In Yakutia - a 45 gradi sotto zero - si terrà Una maratona internazionale - : Una tale maratona estrema si svolge per la prima volta nel mondo. Ora siamo sulla strada per Oymyakon, dove il cinque gennaio si terrà la corsa. Anche noi dilettanti intendiamo correre uno o due ...