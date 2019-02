Un “Pronto Soccorso” per le emergenze emotive | al via la nuova raccolta fondi di Bicocca

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una massima fatta propria anche da Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con una laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università di Milano-, che, partendo dall’assunto secondo cui il benessere della psiche è tanto importante quanto quello del corpo, ha dato vita alSoccorso Psicologico”, un progetto innovativo che intende offrire in modo rapido ed efficace un sollievo immediato a tutte le persone che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà.Il progetto fa parte dei cinque selezionati nell’ambito dell’Università del Crowdfunding, l’iniziativa lanciata dall’Università Milano-sulla community Produzioni dal Basso, e a partire da oggi è possibile contribuire concretamente alla sua realizzazione tramite una donazione sulla pagina dedicata ...