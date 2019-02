Un Napolista al Camp Nou – Altro che Juve | guai a sfiorare uno del Barcellona | è rigore

Un Napolista al Camp Nou – Il San Paolo (seppur deserto) sa essere più incisivo : Il “fattore Campo” Lo chiamano “fattore Campo”. Al Fantacalcio equivale a un +2 (punti) per la squadra di casa. Si presuppone, infatti, che giocare tra le mura amiche dia sempre e comunque un consistente vantaggio. Ma è sempre e dovunque così? E se non lo è, in che misura? E soprattutto perché? Il caso specifico: Barcelona-Valladolid Tra le cose che più ci hanno impressionato, nel corso della nostra “esperienza ...