Uefa accusa anche Allegri | tardi in campo a Madrid

(Di martedì 26 febbraio 2019) Non solo Simeone, c'e'nel fascicolo dell'per il caldo primo round di Atletico-Juve. Con un'meno grave rispetto al gesto scurrile di esultanza del 'Cholo': nel caso del tecnico bianconero l'accertamento riguarda il ritardo nel rientro indella squadra dopo l'intervallo al Wanda Metropolitano. Tanto basta a rendere ancora piu' palpitante l'attesa del ritorno del 12 marzo all'Allianz Stadium. Juve-Atletico e' una no stop, nelle polemiche e nelle suggestioni, ee' il primo a ricordare l'appuntamento: -16 alla sfida", scrive nel tweet dopo essersi rallegrato per il successo a Bologna ("Era importante tornare a vincere").Il tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra, un po' spenta a Bologna, dove l'ha salvata un guizzo di Dybala. Cristiano Ronaldo si e' ricaricato al sole: "Vitamina D selfie time ahahaha", ha scherzato CR7 sui social ...