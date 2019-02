Ue | «Italia | squilibri eccessivi» Pronta valutazione negativa sui conti

L'Unione europea : 'In Italia squilibri macroeconomici eccessivi' : Per il sesto anno consecutivo l' Italia resta tra i Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi, insieme a Grecia e Cipro . A dirlo sarebbe la Commissione Ue, anche se il nuovo giudizio arriverà ...

Ue - squilibri macroeconomici eccessivi per l’Italia. Ma deciderà dopo le europee : Nel rapporto della Commissione Ue che verrà reso noto mercoledì 27emerge un giudizio negativo sulla situazione del nostro Paese perché gli interventi messi in campo non sosterranno la crescita ma potrebbero invece far aumentare il debito