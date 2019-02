Ucraina | Poroshenko incontra inviato Usa

Ucraina : Il golpista Poroshenko non pu fare a meno della guerra in Donbass : ... ad esempio, del candidato Evgenij Muraev, leader del partito 'Nostri', secondo il quale la vittoria di Poroshenko porterebbe l' Ucraina al tracollo definitivo: 'l'economia è in un abisso profondo, ...

Ucraina-Ue : Poroshenko - Europa è scelta non solo di civiltà ma anche economica : ... Poroshenko ha ricordato che, nel 2014, il proprio paese si trovava in "condizioni estremamente difficili, non soltanto per l'aggressione russa, ma anche per lo stato della sua economia". Il ...